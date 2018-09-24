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Проблемы законодательного регулирования проведения референдумов обсудили в Верховной Раде

24 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Комитете Верховной Рады Украины 24 сентября с.г. состоялся международный круглый стол «Проблемы законодательного обеспечения проведения референдумов в Украине». Международный круглый стол был организован Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия в сотрудничестве с Центром политико-правовых реформ и международными организациями.

Открывая мероприятие, модератор круглого стола Александр Черненко, председатель подкомитета по вопросам выборов и референдумов, напомнил, что в Украине отсутствует механизм реализации права на референдум, что делает невозможным их организацию и проведение.

Дело в том, что в результате обращения в 2014 году 57 народных депутатов в апреле с.г. Закон «О всеукраинском референдуме» 2012 года (Закон 2012 года) был признан неконституционным (решение Конституционного Суда Украины (КСУ) №4-р/2018 от 26 апреля 2018 года). Критики Закона 2012 года, среди которых и субъекты конституционного обращения, разработали свое видение законодательного регулирования проведения и организации референдумов. Так, в 2015 году в парламенте был зарегистрирован законопроект о всеукраинском референдуме (№2145а), который и стал предметом дискуссии круглого стола.

Народный депутат Украины Светлана Залищук, которая является одним из авторов законопроекта №2145а, в начале своего выступления подчеркнула, что понятие «референдума» в последнее время используется в контексте опасности, что связано с нашим национальным опытом. «Несмотря на такой негативный контекст, мы должны осознавать, что референдум — это демократический способ волеизъявления, и наша задача — не дать злоупотреблять этим демократическим инструментом», — считает народный депутат Украины.

Говоря о причинах признания Закона 2012 года неконституционным, участники дискуссии, в частности, отметили следующее. Так, Закон 2012 года не предоставлял политическим партиям возможность быть субъектами процесса референдума, а, наоборот, позволял органам государственной власти иметь чрезмерные полномочия влиять на процесс проведения референдумов, а также не предлагал ни одного эффективного механизма для участия международных наблюдателей, которые контролировали бы процесс проведения референдумов.

В свою очередь авторы законопроекта №2145а попытались учесть все вышеперечисленные замечания КСУ. Так, законопроект №2145а наделяет политические партии статусом субъекта референдума, которые, в свою очередь, могут агитировать за и против проведения референдума. Учтен также и принцип равенства между оппонентами и сторонниками референдума. Светлана Залищук заявила, что таким образом законопроект защитит государство от проведения манипулятивных референдумов. Автор законопроекта также сообщила о намерениях направить законопроект №2145а в Венецианскую комиссию.

Замечания к законопроекту №2145а высказал народный депутат Украины 3-6 созывов Юрий Ключковский, а именно — относительно усовершенствования очертания предмета референдума. По мнению Юрия Ключковского, на референдумы должны выноситься только вопросы об отмене закона или его отдельных положений, а не о принятии новых: «По народной инициативе может существовать только народное вето. Компетенции народа сказать, что закон плохой, может быть достаточно, но компетенции заменить его хорошим законом, как правило, будет не хватать».

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