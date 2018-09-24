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Контрагента нужно обязательно проверять на наличие в санкционных списках, советует Д.Майстренко, лектор LHS

24 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Нынешняя неделя в Lеgal High School посвящена вопросам корпоративного комплаенса. «Комплаенс — это необходимость знать, понимать и соблюдать все требования украинского и международного законодательства, нормативов, положений и правил, внутренних политик, стандартов и кодексов по вопросам деятельности предприятия» — такое определение этому понятию дает партнер Pavlenko Legal Group Денис Майстренко.

В рамках своей лекции спикер рассказал о комплаенс-рисках, в том числе для участников рынка ценных бумаг. По словам лектора, мировая практика знает немало случаев, когда вследствие упущений в сфере комплаенса организация потеряла своих клиентов, контрагентов и понесла значительные убытки.

Лектор выделил следующие виды политик комплаенса: кодекс корпоративной этики; политика противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; политика сообщений о нарушениях этических стандартов; политика контроля покупок ценных бумаг; политика «Китайской стены»; политика взаимодействия с регулирующими органами; политика конфиденциальности. Большое количество политик разного рода, которые зависят от специфики деятельности конкретной финансовой организации, приводит к различиям в толковании и содержательном наполнении комплаенс-функции в разных юрисдикциях и организациях, подчеркивает Денис Майстренко.

Как отмечалось, красноречивым аргументом в пользу практической ценности системы комплаенса, когда само наличие такой системы освобождает компанию от ответственности за выявленное нарушение, является кейс Morgan Stanley 2012 года. Так, в 2012 году Министерство юстиции США приняло решение не налагать санкции, включая преследование в судебном порядке, на компанию Morgan Stanley, один из директоров которой был уличен и признал себя виновным в коррупционных действиях.

«Правильно ли мы понимаем, что при проведении любой трансакции в долларах контрагента нужно обязательно проверять на наличие в санкционном списке США?» — прозвучал вопрос от аудитории. Отвечая на него, Денис Майстренко, посоветовал проводить такую проверку при осуществлении любой операции независимо от того, в какой валюте она проводится: иностранной (долларах или евро) или национальной, причем бизнес-партнера нужно проверять не только на наличие в американском или европейском санкционных списках, но и в украинском.

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