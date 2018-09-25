Суд наложил арест на имущество 57 юрлиц по делу о пожаре на нефтебазе «БРСМ»

Деснянский районный суд Киева постановил наложить арест на недвижимое имущество 57 юридических лиц, принадлежащее им на праве собственности, на сумму свыше 1,277 млрд грн.
Такое определение об обеспечении иска в гражданском деле было вынесено судьей по делу по иску общественной организации «Фонд предоления последствий Васильковской трагедии» к ООО «БРСМ», ООО «БРСМ-Нафта» и 55 другим юрлицам о возмещении морального ущерба.
Поводом для иска стал пожар на нефетабазе «БРСМ-Нафта» в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области в июне 2015 года. Позже правительственная проверка установила нарушения правил безопасности со стороны собственников нефтебазы. Истцы пытаются привлечь собственников нефтебазы к ответственности за вред, нанесенный вследствие действия источника повышенной опасности. Общая цена иска — свыше 1 277 416 800 грн.
Представители истца доказывали, что ответчиком совершаются действия, направленные на отчуждение имущества и изменение состава учредителей юридических лиц. Это впоследствии может привести к усложнению исполнения решения, уверены истцы.
Ознакомиться с определением можно по ссылке.
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