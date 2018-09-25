НАБУ расследует закупку «Укрэксимбанком» локомотивов General Electric для «Укрзализныци»

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует закупку «Укрэксимбанком» локомотивов General Electric для ПАО «Укрзализныця» по завышенным ценам. Об этом сообщает издание Finbalance, передает «РБК-Украина».
Указано, что 6 сентября с.г. Соломенский райсуд Киева в рамках уголовного производства №52018000000000428 удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и предоставил им временный доступ к документам (с возможностью изъятия копий), которые находятся во владении банка и касаются заключения в 2018 году договора финансового лизинга и соответствующей поставки 30 железнодорожных локомотивов General Electric.
Указано, что расследование начато по заявлению депутата Верховной Рады Украины, имя и фамилия которого не уточняются, во исполнение постановления следственного судьи Соломенского райсуда Киева от 11 апреля 2018 года. Основанием для открытия дела стала информация, что «лизингодателем и лизингополучателем было допущено существенное превышение цен на указанные локомотивы по сравнению с рыночными ценами, по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям».
Детективы НАБУ, в частности, получили право доступа к следующим документам:
- договорам поставки (купли-продажи) или другим договорам, которые их заменяют и/или дополняют, между «Укрэксимбанком», «Укрзализныцей» и ООО «Джии Украина» (в госреестре его основателем указана компания «Дженерал Электрик Интернешнл (Бенилюкс) Б.В.»), в соответствии с которыми указанные структуры договорились о поставках банку локомотивов для последующей передачи их банком в финансовый лизинг «Укрзализныце»;
- документам на согласование Кабинетом Министров Украины как высшим органом ПАО и другими центральными органами исполнительной власти получения в пользование локомотивов на условиях финансового лизинга;
- документам, составленным по результатам проведения испытания в тестовом режиме локомотивов General Electric ТЕ33АС в Украине;
- обоснованию выбора компании General Electriс как продавца и производителя локомотивов.
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