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НАБУ расследует закупку «Укрэксимбанком» локомотивов General Electric для «Укрзализныци»

25 сентября 2018 года Источник:РБК-Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует закупку «Укрэксимбанком» локомотивов General Electric для ПАО «Укрзализныця» по завышенным ценам. Об этом сообщает издание Finbalance, передает «РБК-Украина».

Указано, что 6 сентября с.г. Соломенский райсуд Киева в рамках уголовного производства №52018000000000428 удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и предоставил им временный доступ к документам (с возможностью изъятия копий), которые находятся во владении банка и касаются заключения в 2018 году договора финансового лизинга и соответствующей поставки 30 железнодорожных локомотивов General Electric.

Указано, что расследование начато по заявлению депутата Верховной Рады Украины, имя и фамилия которого не уточняются, во исполнение постановления следственного судьи Соломенского райсуда Киева от 11 апреля 2018 года. Основанием для открытия дела стала информация, что «лизингодателем и лизингополучателем было допущено существенное превышение цен на указанные локомотивы по сравнению с рыночными ценами, по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям».

Детективы НАБУ, в частности, получили право доступа к следующим документам:

- договорам поставки (купли-продажи) или другим договорам, которые их заменяют и/или дополняют, между «Укрэксимбанком», «Укрзализныцей» и ООО «Джии Украина» (в госреестре его основателем указана компания «Дженерал Электрик Интернешнл (Бенилюкс) Б.В.»), в соответствии с которыми указанные структуры договорились о поставках банку локомотивов для последующей передачи их банком в финансовый лизинг «Укрзализныце»;

- документам на согласование Кабинетом Министров Украины как высшим органом ПАО и другими центральными органами исполнительной власти получения в пользование локомотивов на условиях финансового лизинга;

- документам, составленным по результатам проведения испытания в тестовом режиме локомотивов General Electric ТЕ33АС в Украине;

- обоснованию выбора компании General Electriс как продавца и производителя локомотивов.

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