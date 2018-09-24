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Всемирный банк констатирует снижение качества госуправления в России

24 сентября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Россия ухудшила позиции в индексе качества государственного управления (World Governance Indicators, WGI), подготавливаемом ежегодно специалистами Всемирного банка. Согласно отчету экспертов, индикатор регуляторной среды для бизнеса в России в 2017 году остался в отрицательной зоне и составил -0,48. Годом ранее, в 2016-м, этот показатель достигал -0,42.

Индекс качества госуправления высчитывается на основании шести показателей: «подотчетность», «политическая стабильность и отсутствие насилия», «эффективность правительства», «качество регулирования», «верховенство закона» и «контроль над коррупцией».

Ранее Bloomberg сообщало, что из-за санкций бизнес начал возвращать деньги в Россию. Как утверждает агентство, бизнесмены переводят средства в рубли, а сделок с долларом становится меньше.

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