Всемирный банк констатирует снижение качества госуправления в России

Россия ухудшила позиции в индексе качества государственного управления (World Governance Indicators, WGI), подготавливаемом ежегодно специалистами Всемирного банка. Согласно отчету экспертов, индикатор регуляторной среды для бизнеса в России в 2017 году остался в отрицательной зоне и составил -0,48. Годом ранее, в 2016-м, этот показатель достигал -0,42.
Индекс качества госуправления высчитывается на основании шести показателей: «подотчетность», «политическая стабильность и отсутствие насилия», «эффективность правительства», «качество регулирования», «верховенство закона» и «контроль над коррупцией».
Ранее Bloomberg сообщало, что из-за санкций бизнес начал возвращать деньги в Россию. Как утверждает агентство, бизнесмены переводят средства в рубли, а сделок с долларом становится меньше.
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