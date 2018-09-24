Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 сентября 2018 года, 17:00

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Правозащитник назвал законопроект, который позволит увеличить количество оправдательных приговоров

24 сентября 2018 года Источник:РБК-Украина

В Украине в 60 раз меньше оправдательных приговоров судов, чем в других странах. Об этом на пресс-конференции «Механизм исправления судебных ошибок: 20 дел осужденных пожизненно по сомнительным приговорам» сообщил Андрей Диденко, координатор программ Харьковской правозащитной группы, передает корреспондент «РБК-Украина».

Г-н Диденко рассказал, что законопроект №2033а, направленный на внедрение такого специального юридического механизма, как чрезвычайный порядок пересмотра приговоров по уголовным делам, по которым лица, осужденные без надлежащей доказательственной базы, до сих пор отбывают наказание, даст шанс осужденным бороться за справедливость.

«В Украине в 20, а то и в 60 раз меньше оправдательных приговоров, чем в других странах», — сказал правозащитник.

Отметим, что данный законопроект 10 февраля 2017 года получил положительные заключения Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы.

«В заключении рассматриваются предлагаемые изменения к Уголовному процессуальному кодексу Украины, которыми планируется ввеси специально созданную чрезвычайную правовую базу для исправления отдельных системных и других значительных недостатков, внедренных в украинской системе уголовной юстиции в прошлом. Объект предлагаемых изменений соответствует европейским стандартам», — добавил эксперт.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 38 (1082) от 18/09/18 Свежий номер

Комплаенс

№ 38 (1082)
Государство и юристы

Девятой вал

Отрасли практики

Алиментарный механизм

Тема номера:

Ролевой прием

Частная практика

Дальний свет

Архив голосованийVox Populi

Какой ваш любимый вид спорта?

Плавание в законах

Забег по судам

Вольная борьба с коррупцией

Перетягивание клиента

Спорт здесь неуместен

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

5 жовтня 2018 року пройде міжнародна конференція, присвячена виконавчому провадженню в умовах реформування

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Legal Golf Cup 2018

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом