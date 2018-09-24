Сегодня 24 сентября 2018 года, 17:00

Правозащитник назвал законопроект, который позволит увеличить количество оправдательных приговоров

В Украине в 60 раз меньше оправдательных приговоров судов, чем в других странах. Об этом на пресс-конференции «Механизм исправления судебных ошибок: 20 дел осужденных пожизненно по сомнительным приговорам» сообщил Андрей Диденко, координатор программ Харьковской правозащитной группы, передает корреспондент «РБК-Украина».

Г-н Диденко рассказал, что законопроект №2033а, направленный на внедрение такого специального юридического механизма, как чрезвычайный порядок пересмотра приговоров по уголовным делам, по которым лица, осужденные без надлежащей доказательственной базы, до сих пор отбывают наказание, даст шанс осужденным бороться за справедливость.

«В Украине в 20, а то и в 60 раз меньше оправдательных приговоров, чем в других странах», — сказал правозащитник.

Отметим, что данный законопроект 10 февраля 2017 года получил положительные заключения Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы.

«В заключении рассматриваются предлагаемые изменения к Уголовному процессуальному кодексу Украины, которыми планируется ввеси специально созданную чрезвычайную правовую базу для исправления отдельных системных и других значительных недостатков, внедренных в украинской системе уголовной юстиции в прошлом. Объект предлагаемых изменений соответствует европейским стандартам», — добавил эксперт.