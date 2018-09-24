Сегодня 24 сентября 2018 года, 17:00

Шевченковский райсуд Киева разрешил спецрасследование в отношении В.Жириновского

Шевченковский районный суд Киева 18 сентября 2018 года удовлетворил ходатайство стороны обвинения и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении подозреваемого Владимира Жириновского и двух депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается, Владимир Жириновский, находясь на территории г.Москвы, в марте-апреле 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России.

Так, два депутата Государственной Думы Российской Федерации, находясь на территории г.Москвы, в марте-июне 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», действуя публично, с участием представителей «ДНР» в присутствии средств массовой информации призвали граждан Российской Федерации к сбору средств для материального обеспечения «ЛНР» и «ДНР», а также обеспечили размещение соответствующих объявлений на сайтах партии и открытие пунктов на территории России по сбору соответствующих средств.

«Кроме того, указанные депутаты заключили соответствующее соглашение относительно материального обеспечения «ДНР», а также обеспечили предоставление участникам этой террористической организации помещения на территории г.Москвы для представительской деятельности», — говорится в сообщении ГПУ.

В дальнейшем за счет лично внесенных имущества и средств, а также средств, собранных с граждан Российской Федерации, указанная группа под руководством В.Жириновского, по просьбе главы террористической группы «Сомали» М.Толстых (позывной «Гиви»), на протяжении 2014–2017 годов осуществила поставки представителям этих преступных формирований шести транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, отдельные из них использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности, на территории Донецкого аэропорта.

Как отмечается на сайте ГПУ, было составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 27, частью 3 статьи 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Дополнительно сообщается, что против Владимира Жириновского и других российских политиков были введены санкции Евросоюзом и Украиной.