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Президент Молдавии отстранен Конституционным судом

24 сентября 2018 года Источник:Pravo.ru

Президента Молдавии Игоря Додона отстранили от исполнения обязанностей. Это стало очередным этапом противостояния между ним и правительством страны. Игорь Додон, выступающий за сближение Молдавии с Россией временно не сможет исполнять свои обязанности президента страны. Конституционный суд принял решение о его отстранении. Причиной стал его отказ назначить министров, одобренных премьером. Об этом пишет Pravo.ru.

«Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер», — сказал председатель КС Молдавии Михай Поалелунжь.

Премьер Павел Филип предлагает назначить Сильвию Раду на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты, и Николая Чубука на место главы министерства сельского хозяйства и регионального развития. Додон выступил против, потому что у первой нет медицинского образования, а второй вызывает вопросы «в области неподкупности».

По местной Конституции президент может один раз отклонить предложенные премьером кандидатуры. Если он откажет и во второй раз, то их назначают «в обход» главы страны.

Это третий случай отстранения Додона от должности из-за отказа назначить выбранных министров. Противостояние правительства страны и Додона сводится к вопросу взаимодействия Молдавии и РФ. Президент выступает за сближение, правительство — против.

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