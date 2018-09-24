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Минюст закупает юридические услуги для тяжбы с Россией

24 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Правительство приняло решение об осуществлении Министерством юстиции Украины закупки юридических услуг для обеспечения надлежащего представительства и защиты прав и интересов Украины в Европейском суде по правам человека по делам Украины против Российской Федерации, говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины от 19 сентября 2018 года №661-р.

Об этом пишет издание Ukrainepravo.com.

Услуги должны закупаться с применением переговорной процедуры закупки в соответствии с пунктом 7 части второй статьи 35 Закона Украины «О публичных закупках».

«С целью надлежащей защиты прав и интересов Украины в Европейском суде по правам человека при рассмотрении им исков Украины против Российской Федерации в связи с временной оккупацией территории Украины и другими противоправными действиями со стороны государства-агрессора, а также на основании соответствующего решения межведомственной рабочей группы разрешить Министерству юстиции осуществить в 2018 году закупку юридических услуг с применением переговорной процедуры закупки в соответствии с пунктом 7 части второй статьи 35 Закона Украины «О публичных закупках» в деле по иску «Украина против России» (заявление №8019/16)», — говорится в документе.

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