Эксперты Украинского Хельсинского союза по правам человека дали оценку законопроекту «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» №9055. Авторами статьи, опубликованной на сайте общественной организации, выступили Александр Павличенко, директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, и Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы.
Авторы признают, что законопроект содержит ряд положительных новелл, в частности:
- расширен перечень лиц, защиту прав, свобод и законных интересов которых уполномочен осуществлять адвокат;
- предусмотрено право адвоката осуществлять фиксирование процессуальных действий без разрешения любыми техническими средствами, не запрещенными законом;
- запрещено собирать доказательства с нарушением прав адвоката;
- адвокату предоставлено право обжаловать следственному судье отказ в доступе к материалам досудебного расследования, расширен перечень решений, действий (бездействия) следователя, прокурора, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования;
- адвокат получает право собирать доказательства путем допроса свидетелей с их согласия. Эта гарантия усиливается и тем, что ответственность наступает за дачу ложных показаний не только следователю, прокурору и судье, но и адвокату;
- урегулировано право адвоката инициировать проведение следственных (розыскных) действий, в том числе негласных, и принимать в них участие (кроме негласных);
- адвокатам предоставлено право иметь доступ к государственным реестрам и т.д.
В то же время, отмечают в Украинском Хельсинском собзе, нельзя допустить принятия ряда норм в профильном законодательстве об адвокатуре, которые приведут к серьезному негативному влиянию или даже невозможности осуществления адвокатской деятельности, а также к ограничению конституционного права человека на защиту и представительство.
Так, Украинский Хельсинский союз по правам человека и Харьковская правозащитная группа высказывают свои замечания и считают неприемлемыми отдельные нормы, содержащиеся в законопроекте.
В частности, адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность, не может совмещать ее с работой по трудовому договору (контракту), исключая научную, преподавательскую или творческую деятельность. Как считают эксперты, адвокат не только не будет иметь привилегий своего профессионального статуса, но и окажется в ситуации, когда работа с правозащитными организациями, в том числе в качестве эксперта, будет считаться незаконной.
По их мнению, откровенно дискриминационной является и такое требование: адвокат, заключивший трудовой договор (контракт) с лицом, которое не является членом адвокатским бюро или адвокатского объединения, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность и обязан приостановить ее в порядке, установленном статьей 7 этого Закона. Порядок данной статьи 7 предусматривает приостановление деятельности на основании несовместимости с исчерпывающим перечнем видов деятельности, включающем:
- занятие должностей, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;
- военную или альтернативную службу;
- нотариальную деятельность;
- деятельность частных исполнителей;
- судебно-экспертную деятельность;
- деятельность на должностях председателя или членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
При совмещении адвокатской деятельности с трудовыми правоотношениями лицо может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в качестве адвоката и на общих основаниях законодательства о труде.
В то же время лицу разрешено совмещение адвокатской деятельности с должностью в хозяйственном обществе, на государственной службе и на службе в органах местного самоуправления, без уплаты ежегодного взноса адвоката, что нарушает такой основной принцип адвокатской деятельности, как независимость. Кроме того, однозначно нельзя допустить принятия норм, в частности, предусматривающих:
1) введение ответственности за злоупотребление процессуальными правами через отдельные постановления суда,
2) отнесение к подследственности Государственного бюро расследований осуществления досудебного расследования преступлений, совершенных адвокатом,
3) исключение из текста закона понятия «конфликт интересов», несмотря на обязанность соблюдения такого принципа осуществления адвокатской деятельности, а также рекомендации Венецианской комиссии определить содержание принципа «избежание конфликта интересов», на что указано и в пояснительной записке к проекту,
4) введение ответственности за злоупотребление правами.
«Анализ законопроекта №9055 свидетельствует о том, что, несмотря на те нормы, которые призваны решить ряд текущих проблем в адвокатуре, в частности, обеспечить гарантии адвокатской деятельности и закрепить права адвокатов, принимать текст законопроекта №9055 в редакции, в котором он зарегистрирован в Верховной Раде Украины, будет поспешным и рискованным шагом, который, несомненно, повлечет за собой негативные последствия. Мы выражаем серьезное беспокойство относительно последствий применения закона в такой редакции и предлагаем приостановить прохождение и рассмотрение проекта №9055 в Верховной Раде Украины», — подытожили эксперты.
При этом они предлагают доработать текст законопроекта №9055, сформировав рабочую группу из соответствующих специалистов, с учетом положительных предложений относительно зарегистрированных альтернативных законопроектов по этой проблематике.
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