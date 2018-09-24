Сегодня 24 сентября 2018 года, 15:21

Эксперты высказали позицию относительно проекта закона об адвокатуре №9055

Эксперты Украинского Хельсинского союза по правам человека дали оценку законопроекту «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» №9055. Авторами статьи, опубликованной на сайте общественной организации, выступили Александр Павличенко, директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, и Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы.

Авторы признают, что законопроект содержит ряд положительных новелл, в частности:

- расширен перечень лиц, защиту прав, свобод и законных интересов которых уполномочен осуществлять адвокат;

- предусмотрено право адвоката осуществлять фиксирование процессуальных действий без разрешения любыми техническими средствами, не запрещенными законом;

- запрещено собирать доказательства с нарушением прав адвоката;

- адвокату предоставлено право обжаловать следственному судье отказ в доступе к материалам досудебного расследования, расширен перечень решений, действий (бездействия) следователя, прокурора, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования;

- адвокат получает право собирать доказательства путем допроса свидетелей с их согласия. Эта гарантия усиливается и тем, что ответственность наступает за дачу ложных показаний не только следователю, прокурору и судье, но и адвокату;

- урегулировано право адвоката инициировать проведение следственных (розыскных) действий, в том числе негласных, и принимать в них участие (кроме негласных);

- адвокатам предоставлено право иметь доступ к государственным реестрам и т.д.

В то же время, отмечают в Украинском Хельсинском собзе, нельзя допустить принятия ряда норм в профильном законодательстве об адвокатуре, которые приведут к серьезному негативному влиянию или даже невозможности осуществления адвокатской деятельности, а также к ограничению конституционного права человека на защиту и представительство.

Так, Украинский Хельсинский союз по правам человека и Харьковская правозащитная группа высказывают свои замечания и считают неприемлемыми отдельные нормы, содержащиеся в законопроекте.

В частности, адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность, не может совмещать ее с работой по трудовому договору (контракту), исключая научную, преподавательскую или творческую деятельность. Как считают эксперты, адвокат не только не будет иметь привилегий своего профессионального статуса, но и окажется в ситуации, когда работа с правозащитными организациями, в том числе в качестве эксперта, будет считаться незаконной.

По их мнению, откровенно дискриминационной является и такое требование: адвокат, заключивший трудовой договор (контракт) с лицом, которое не является членом адвокатским бюро или адвокатского объединения, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность и обязан приостановить ее в порядке, установленном статьей 7 этого Закона. Порядок данной статьи 7 предусматривает приостановление деятельности на основании несовместимости с исчерпывающим перечнем видов деятельности, включающем:

- занятие должностей, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;

- военную или альтернативную службу;

- нотариальную деятельность;

- деятельность частных исполнителей;

- судебно-экспертную деятельность;

- деятельность на должностях председателя или членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

При совмещении адвокатской деятельности с трудовыми правоотношениями лицо может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в качестве адвоката и на общих основаниях законодательства о труде.

В то же время лицу разрешено совмещение адвокатской деятельности с должностью в хозяйственном обществе, на государственной службе и на службе в органах местного самоуправления, без уплаты ежегодного взноса адвоката, что нарушает такой основной принцип адвокатской деятельности, как независимость. Кроме того, однозначно нельзя допустить принятия норм, в частности, предусматривающих:

1) введение ответственности за злоупотребление процессуальными правами через отдельные постановления суда,

2) отнесение к подследственности Государственного бюро расследований осуществления досудебного расследования преступлений, совершенных адвокатом,

3) исключение из текста закона понятия «конфликт интересов», несмотря на обязанность соблюдения такого принципа осуществления адвокатской деятельности, а также рекомендации Венецианской комиссии определить содержание принципа «избежание конфликта интересов», на что указано и в пояснительной записке к проекту,

4) введение ответственности за злоупотребление правами.

«Анализ законопроекта №9055 свидетельствует о том, что, несмотря на те нормы, которые призваны решить ряд текущих проблем в адвокатуре, в частности, обеспечить гарантии адвокатской деятельности и закрепить права адвокатов, принимать текст законопроекта №9055 в редакции, в котором он зарегистрирован в Верховной Раде Украины, будет поспешным и рискованным шагом, который, несомненно, повлечет за собой негативные последствия. Мы выражаем серьезное беспокойство относительно последствий применения закона в такой редакции и предлагаем приостановить прохождение и рассмотрение проекта №9055 в Верховной Раде Украины», — подытожили эксперты.

При этом они предлагают доработать текст законопроекта №9055, сформировав рабочую группу из соответствующих специалистов, с учетом положительных предложений относительно зарегистрированных альтернативных законопроектов по этой проблематике.