Сегодня 24 сентября 2018 года, 15:21

В полиции прокомментировали нападение на общественного активиста из Запорожья

Правозащитники заявляют о нападении на антикоррупционного активиста в Запорожье. Как отмечает «ТСН», в Запорожье посреди улицы избили Сергея Лукина. Двое набросились на мужчину возле его собственного дома и пытались пырнуть ножом. Г-н Лукин расследовал тендерные закупки в элитном поселке Кушугум. «В последнее время, говорит, получал угрозы», — отмечается в сообщении.

Однако вскоре на сайте Национальной полиции Украины появилась информация, опровергающая политический подтекст нападения.

«В ходе принятых мер полицейскими установлено, что 22 сентября в больницу с телесными повреждениями обратились двое жителей Запорожской области: общественный активист 1982 года рождения и представитель подрядной организации 1975 года рождения. При проведении беседы с пострадавшими установлено, что в пгт Кушугум Запорожского района подрядная организация с целью благоустройства устанавливала заграждения возле контейнеров для мусора. Общественный активист из личных побуждений вступил в словесную перепалку с представителем строительной организации. В результате между мужчинами началась драка. Оба участника конфликта с повреждениями обратились за медицинской помощью в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказано на официальном сайте Нацполиции.