Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 сентября 2018 года, 15:21

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В полиции прокомментировали нападение на общественного активиста из Запорожья

24 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Правозащитники заявляют о нападении на антикоррупционного активиста в Запорожье. Как отмечает «ТСН», в Запорожье посреди улицы избили Сергея Лукина. Двое набросились на мужчину возле его собственного дома и пытались пырнуть ножом. Г-н Лукин расследовал тендерные закупки в элитном поселке Кушугум. «В последнее время, говорит, получал угрозы», — отмечается в сообщении.

Однако вскоре на сайте Национальной полиции Украины появилась информация, опровергающая политический подтекст нападения.

«В ходе принятых мер полицейскими установлено, что 22 сентября в больницу с телесными повреждениями обратились двое жителей Запорожской области: общественный активист 1982 года рождения и представитель подрядной организации 1975 года рождения. При проведении беседы с пострадавшими установлено, что в пгт Кушугум Запорожского района подрядная организация с целью благоустройства устанавливала заграждения возле контейнеров для мусора. Общественный активист из личных побуждений вступил в словесную перепалку с представителем строительной организации. В результате между мужчинами началась драка. Оба участника конфликта с повреждениями обратились за медицинской помощью в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказано на официальном сайте Нацполиции.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 38 (1082) от 18/09/18 Свежий номер

Комплаенс

№ 38 (1082)
Государство и юристы

Девятой вал

Отрасли практики

Алиментарный механизм

Тема номера:

Ролевой прием

Частная практика

Дальний свет

Архив голосованийVox Populi

Какой ваш любимый вид спорта?

Плавание в законах

Забег по судам

Вольная борьба с коррупцией

Перетягивание клиента

Спорт здесь неуместен

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Legal Golf Cup 2018

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом