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КСУ впервые после Революции достоинства заработает в полном составе — Президент

24 сентября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Назначенные по квоте Верховной Рады двое судей Конституционного Суда Украины — Ирина Завгородняя и Олег Первомайский — приняли присягу, сообщает «УП».

Трансляция специального пленарного заседания КСУ велась на странице Президента в Facebook.

«Уважаемая Ирина Николаевна, уважаемый Олег Алексеевич, искренне поздравляю вас с этой высокой миссией и высокой ответственностью. Приветствую Конституционный Суд, который впервые со времен Революции достоинства будет возможность работать в полном составе», — сказал Петр Порошенко.

Как сообщалось, 20 сентября с.г. Верховная Рада назначила двух судей Конституционного Суда по своей квоте. КСУ состоит из 18 судей, шесть из которых назначаются по квоте парламента. Однако четыре года парламент не мог принять решение о назначении еще двух кандидатов по своей квоте, чтобы Конституционный Суд смог работать полноценно.

На должности судей КСУ претендовали четыре кандидата, предложенных от фракций.

В частности, г-жа Загородняя была предложена от «Блока Петра Порошенко», а г-н Первомайский — от фракции «Народный фронт».

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