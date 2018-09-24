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Адвокат назвал преимущества и недостатки института упрощенного производства

15 декабря 2017 года вступил в силу Закон Украины от 3 октября 2017 года №2147-VIII «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (далее — Закон №2147-VIII). Данный закон, в частности, ввел новый институт — упрощенное производство. В целом введение этого института является положительным решением, соответствует цели разгрузки судебной системы Украины и обеспечения «разумности» сроков рассмотрения дел в рамках судебной реформы, реализации принципа процессуальной эффективности, экономии в использовании средств судебной защиты и направлен на минимизацию судебных издержек участвующих в деле лиц и, как следствие, повышение качества судопроизводства. Также немаловажным является и освобождение судей при рассмотрении значительного количества дел, не представляющих фактической и правовой сложности, от соблюдения ряда формальных процедур, с одновременным сохранением таких условий для рассмотрения все более усложняющихся дел (по корпоративным спорам, спорам о банкротстве и т.п.), а также дел, в которых имеется принципиальный спор между сторонами и необходимо установление существенных фактических обстоятельств.

В порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены административные дела незначительной сложности, малозначительные гражданские и хозяйственные дела, а также другие дела, за исключениями, установленными соответствующим отраслевым законодательством.

Положительный эффект от введения института упрощенного производства, кроме названного выше, выражается также в следующем:

1) сокращаются сроки судебного рассмотрения дела (60 дней с момента открытия производства, а для некоторых категорий административных дел — 30 дней).

2) судебное дело в упрощенном производстве проходит меньшее количество стадий по сравнению с рассмотрением в общем порядке (без проведения подготовительного заседания и судебных дебатов).

3) рассмотрение судебного дела в упрощенном порядке, как правило, происходит без вызова сторон по имеющимся материалам дела. Поэтому если сторона желает участвовать в рассмотрении дела, она обязательно должна подать соответствующее ходатайство. В общем производстве участников дела уведомляют о дате судебного заседания.

К недостаткам рассмотрения судебных дел в порядке упрощенного производства относятся:

1) неопределенность в вопросе возможности рассмотрения дела без проведения судебного заседания в случае, если сторона заявляет об изменении оснований и предмета иска, привлечении соответчика, третьего лица и т.д., поскольку указанные действия можно осуществить в упрощенном производстве только до проведения первого судебного заседания. В таком случае возникает закономерный вопрос: как реализовать данные процессуальные действия, если заседание не проводится?

2) субъективность критериев отнесения дела к категории малозначительных, отсутствие четкого и исчерпывающего перечня дел, по которым рассмотрение может происходить в упрощенном производстве, что дает судье право в большинстве случаев самостоятельно принимать решение о рассмотрении дела по правилам общего или упрощенного производства;

3) наличие у суда права отказать в удовлетворении ходатайства стороны о рассмотрении дела в ее присутствии, что можно расценивать как нарушение права человека на справедливый суд, предусмотренное ст.6 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. Суд может отказать в рассмотрении дела с участием стороны, если характер спорных правоотношений и предмет доказывания по делу незначительной сложности не требуют уведомления сторон для полного и всестороннего установления обстоятельств дела, что является субъективно-ориентированным, при этом не принимается во внимание отсутствие в законодательстве четких оснований, которые бы ограничивали указанное право суда и исключали бы возможность процессуальных нарушений в этой части, что может стать причиной неправильного установления фактических обстоятельств дела и, как следствие, принятия неправомерного решения.

Очевидно, что о расширении перечня категорий дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства, при наличии указанных недостатков пока говорить еще рано. Хотя институт упрощенного производства стал одним из положительных нововведений судебной реформы, он все же требует законодательной доработки. Так, например, необходимо предусмотреть возможность участника дела по его желанию в любом случае участвовать в процессе с целью установления действительных обстоятельств и принятия обоснованного судебного решения. Также из изложенного можно сделать вывод о необходимости выработки единых подходов судов с целью устранить существующие недостатки упрощенного производства — должна быть сформирована судебная практика, которая закрепит четкие критерии для отнесения той или иной категории дел к делам, которые могут быть рассмотрены в порядке упрощенного производства.

Андрей Фомин, адвокат АО Barristers