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Налоговики начали применять санкции к ФЛП за проводки по частным счетам

24 сентября 2018 года Источник:UBR

Государственная фискальная служба начала применять санкции к физлицам-предпринимателям, которые используют частные счета в банках для ведения предпринимательской деятельности. На днях Харьковское управление ведомства доначислило одному ФЛП 2,7 млн грн. налогов. Об этом сообщает портал Buhgalter911, передает UBR.

В ходе проверки налоговики выяснили, что в течение 2017 года женщина приняла в счет оплаты товаров и услуг свыше 9,2 млн грн. Причем не на счет ФЛП, а на несколько карточек физлица. Специалисты управления налогов и сборов с физических лиц в ходе проверки пришли к выводу, что указанные суммы предприниматель не декламировала, и налоги с них не платила. А потому обязали ее внести в казну 2,7 млн грн.

Этот прецедент косвенно подтверждает тот факт, что налоговая начала кампанию против распространенной схемы, в рамках которой ФЛП для своей хоздеятельности используют не бизнес-счета, а частные банковские аккаунты. Причем в ходе массовой проверки, о которой недавно сообщал и.о. замглавы ГФС Евгений Бембизов, похоже, налоговики получают от банков не только информацию о наличии счетов физлиц у ФЛП, а и данные о транзакциях.

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