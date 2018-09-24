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Еще 22 судьи высших судов продолжат работу в столице

24 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Президент Украины Петр Порошенко поддержал представление Высшего совета правосудия о переводе судей высших судов. Три соответствующих указа о переводе судей датированы 21 сентября с.г.

Так, Указом Президента Украины №287/2018 постановляется перевести:

1) судью Высшего административного суда Украины Валентина Мороза — на работу в должности судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда;

2) судей Высшего хозяйственного суда Украины:

на работу в должности судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда:

- Светлану Владимиренко,

- Бориса Грека,

- Аллу Демидову,

- Алексея Евсикова,

- Татьяну Козырь,

- Геннадия Коробенко,

- Виталия Корсака,

- Геннадия Кравчука,

- Ольгу Кролевец,

- Сергея Могила,

- Елену Поляк,

- Бориса Полякова,

- Ольгу Попикову,

- Ирину Ходаковскую;

3) на работу в должности судьи Хозяйственного суда города Киева:

- Инну Алееву,

- Ларису Иванову.

Указом Президента Украины №288/2018 предусматривается перевести судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел:

1) на работу в должности судьи Апелляционного суда Киевской области:

- Тамилу Пысану,

2) на работу в должности судьи Апелляционного суда города Киева:

- Жанну Еленину,

- Галину Мостовую.

Кроме того, Указом Президента Украины №289/2018 предписывается перевести судей Высшего административного суда Украины на работу в должности судьи Киевского апелляционного административного суда:

- Елену Калашникову,

- Людмилу Черпицкую.

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