Президент Украины Петр Порошенко поддержал представление Высшего совета правосудия о переводе судей высших судов. Три соответствующих указа о переводе судей датированы 21 сентября с.г.
Так, Указом Президента Украины №287/2018 постановляется перевести:
1) судью Высшего административного суда Украины Валентина Мороза — на работу в должности судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда;
2) судей Высшего хозяйственного суда Украины:
на работу в должности судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда:
- Светлану Владимиренко,
- Бориса Грека,
- Аллу Демидову,
- Алексея Евсикова,
- Татьяну Козырь,
- Геннадия Коробенко,
- Виталия Корсака,
- Геннадия Кравчука,
- Ольгу Кролевец,
- Сергея Могила,
- Елену Поляк,
- Бориса Полякова,
- Ольгу Попикову,
- Ирину Ходаковскую;
3) на работу в должности судьи Хозяйственного суда города Киева:
- Инну Алееву,
- Ларису Иванову.
Указом Президента Украины №288/2018 предусматривается перевести судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел:
1) на работу в должности судьи Апелляционного суда Киевской области:
- Тамилу Пысану,
2) на работу в должности судьи Апелляционного суда города Киева:
- Жанну Еленину,
- Галину Мостовую.
Кроме того, Указом Президента Украины №289/2018 предписывается перевести судей Высшего административного суда Украины на работу в должности судьи Киевского апелляционного административного суда:
- Елену Калашникову,
- Людмилу Черпицкую.
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