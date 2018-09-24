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МВД: преследуемый на родине россиянин пытался незаконно попасть в Украину

24 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В ночь на 22 сентября с.г. пограничники отдела пограничной службы «Краснополье» Сумского отряда с помощью прибора ночного видения задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно попасть в Украину, пересекая границу вне пункта пропуска.

Подробности сообщаются на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что во время проведения фильтрационных мероприятий задержан 25-летний мужчина, житель Москвы, который обратился в полицию с заявлением о предоставлении ему статуса беженца. Он пояснил, что у себя на родине он подвергся преследованиям представителями российских спецслужб за свои политические и религиозные взгляды. Кроме того, на днях ему было предъявлено обвинение за совершение правонарушения, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ за возбуждение ненависти и вражды. В связи с объявлением его в федеральный розыск и из-за риска задержания российскими пограничниками в пункте пропуска мужчина решил попасть в Украину незаконным путем — посредством пересечения государственной границы на ее «зеленом» участке.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия. В ближайшее время в установленном порядке мужчина будет передан компетентным органам, говорится в сообщении.

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