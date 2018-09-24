Сегодня 24 сентября 2018 года, 11:57

НБУ изменит подходы к определению справедливой стоимости ОВГЗ

Национальный банк планирует перейти к использованию параметрической модели Свенссона при построении кривой бескупонной доходности для государственных облигаций (ОВГЗ) в гривне.

Об этом говорится в решении правления НБУ от 20 сентября с.г. №627-рш «О внесении изменений в некоторые распорядительные акты Национального банка».

Переход к использованию модели Свенссона состоится после завершения необходимой автоматизации в программных комплексах Нацбанка и будет анонсирован дополнительно. Сегодня же Национальный банк продолжает использовать модель Нельсона-Сигела.

Валидация модели Нельсона-Сигела продемонстрировала ухудшение в 2018 году точности смоделированных на ее основе оценок рыночной доходности гособлигаций в гривне. Поэтому НБУ проанализировал альтернативные модели для построения кривой бескупонной доходности и выбрал среди них модель Свенссона.

Результаты тестирования модели Свенссона на данных 2018 года подтверждают ее соответствие текущим рыночным условиям. Эта параметрическая модель показывает малейшие отклонения модельной доходности от доходности, определенной на основе сделок на вторичном рынке, как для наиболее ликвидных ОВГЗ в гривне с остаточным сроком до погашения до 6 месяцев, так и для среднесрочных гривневых ОВГЗ со сроками до погашения от трех до пяти лет.

После перехода к использованию модели Свенссона Нацбанк продолжит справочно публиковать кривые бескупонной доходности, построенные для оценки гривневых ОВГЗ с применением параметрической модели Нельсона-Сигела.

Среди других изменений в порядке оценки справедливой стоимости долговых ценных бумаг заслуживают внимания:

— изменение входных данных для оценки ОВГЗ с индексированной стоимостью в связи с изменением методики расчета официального курса гривны к доллару США;

— модель оценки инфляционных ОВГЗ, выпущенных в соответствии с условиями выпуска и размещения облигаций внутренних государственных займов Украины 2017 года, утвержденных постановлением Кабмина от 4 октября 2017 года №748 «О проведении в 2017 году сделки с государственным долгом»;

— модель оценки ОВГЗ с досрочным погашением, номинированных в иностранной валюте.

Новые модели оценки ОВГЗ также нуждаются в автоматизации и будут введены после завершения соответствующих настроек в информационных системах Нацбанка.