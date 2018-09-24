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Расширит ли законопроект №9055 возможности адвокатов по собиранию доказательств?

Мало кто из практикующих юристов подвергнет сомнению утверждение о том, что провозглашаемый принцип равенства прав стороны защиты и обвинения по собиранию и представлению суду доказательств в уголовном производстве носит откровенно декларативный характер. Очевидный дисбаланс процессуальных возможностей сторон уголовного производства по участию в доказывании во многом объясняется отсутствием у стороны защиты возможности применения механизмов уголовно-процессуального принуждения. При этом монопольные полномочия органов уголовной юстиции по применению принуждения являются частью национальной правовой традиции.

Некоторые шаги в направлении расширения прав защиты на активное участие в собирании доказательств были предприняты законодателем при появлении нового кодифицированного уголовного процессуального закона. Однако, несмотря на повсеместное декларирование равенства в состязательном процессе, инструментарий защиты в получении новых и проверке имеющихся доказательств остается, как и прежде, более скудным и ограниченным по сравнению с аналогом у стороны обвинения. Своеобразным символом псевдоравенства является норма, изложенная в действующей редакции статьи 93 УПК Украины, — визуально (объем текста) описание способов собирания доказательств для сторон уголовного производства делает иллюзорным их соразмерность.

Характеризуя законопроект №9055 в части участия адвоката в собирании доказательств, нельзя не отметить, что предложенные изменения и дополнения к тексту УПК являются прогрессивными и, несомненно, свидетельствуют о количественном и качественном расширении процессуальных возможностей стороны защиты в процессе доказывания.

Этот вывод в равной мере относится ко всем положениям законопроекта №9055 в аспекте норм доказательственного права.

Действующее положение о том, что получаемые от участников уголовного производства по их согласию объяснения не являются источником доказательств (наряду с исключительным полномочием стороны обвинения получать показания) по сути является нормой дискриминационного характера в отношении стороны защиты. Новеллой, призванной нивелировать указанное расхождение, является предоставление проектом закона адвокату возможности получать показания. Более того, законопроект предусматривает процессуальную гарантию достоверности таких показаний в виде установления уголовной ответственности допрашиваемого за дачу заведомо ложных показаний. В то же время дача показаний адвокату для физических лиц остается их правом, не обеспеченным процессуальным принуждением (в частности, такими мерами обеспечения уголовного производства, как вызов, наложение денежного взыскания, привод).

Несомненно, положительным фактором в аспекте выстраивания правовой позиции защиты является проектируемая норма, в соответствии с которой копия протокола о проведении процессуального действия немедленно выдается по требованию стороны защиты при условии участия в таком действии. Представляется, что это положение не вступит в противоречие с общим положением досудебного расследования — тайной досудебного следствия, обеспеченной более ранними изменениями уголовного процессуального закона в части установления письменной формы разрешения следователя, прокурора относительно разглашения сведений досудебного расследования.

Наряду, безусловно, с новаторскими, прогрессивными предложениями законопроект №9055 содержит ряд положений, по сути детализирующих действующую уголовно-процессуальную форму. К таким необходимо отнести, к примеру, положение, согласно которому адвокат имеет право принимать участие в проведении допроса и других процессуальных действиях, проводящихся с участием лица, которому адвокат предоставляет профессиональную правовую помощь. При этом авторы законопроекта №9055 предлагают разрешить привлечение к участию в процессуальных действиях с участием адвоката-защитника его помощника.

Однозначно положительным моментом в перспективной работе защитника видится беспрепятственная возможность использования любых технических средств без конкретизации условий и локации такого использования. В то же время удивляет наделение этим процессуальным правом только защитника, но не адвоката-представителя, иначе как недостатком юридической техники объяснить это невозможно. Тем не менее в случае принятия законопроекта №9055 в целом вполне возможно на этой почве возникновение в правоприменительной практике конфликтных ситуаций.

Указание в проекте закона на возможность получения доказательств любым не запрещенным законом способом фактически дублирует действующую уголовно-процессуальную норму, согласно которой сторона защиты осуществляет «собирание доказательств путем осуществления иных действий, позволяющих обеспечить представление суду относимых и допустимых доказательств» (ч. 3 ст. 93 УПК Украины).

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить однозначную прогрессивность предложенных законопроектом №9055 изменений и дополнений действующего уголовного процессуального законодательства в аспекте участия адвоката в процессе доказывания.

Николай Стоянов, партнер АО Barristers