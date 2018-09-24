Сегодня 24 сентября 2018 года, 11:57

СМИ: задержан создатель первого оружия, напечатанного на 3D-принтере

На Тайване арестовали 30-летнего Коди Уиллсона, известного в качестве создателя чертежа оружия для 3D-принтера.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что в августе Уилсон познакомился с 16-летней жительницей Техаса на сайте знакомств. После этого он провел с ней ночь в отеле Остина, заплатив ей 500 долларов США. Полиция штата рассказала, что Уилсон «часто путешествует по делам, летая в другие страны, поэтому его не успели задержать», сообщает издание Socportal.info со ссылкой на «Код Дурова».

Коди Уилсон прославился после того, как в 2013 году показал первый в мире работающий экземпляр огнестрельного оружия. Уилсон объявил, что собирается выложить чертежи в интернет, однако правительство США обвинило его в нарушении закона и потребовало убрать все данные из сети.

Уилсон подчинился требованиям, однако еще в первые два дня после публикации файлы были скачаны более 100 тысяч раз, и некоторые люди, успевшие скачать проект, переопубликовали его в виде torrent-файла, в частности, на The Pirate Bay.

Администрация президента Трампа достигла компромисса, сняв запрет министерства обороны. Сразу после этого 20 штатов потребовали снова заблокировать документ, утверждая, что публикация таких чертежей позволит преступникам легко получить доступ к незарегистрированному оружию. Сам Уилсон заявил, что собирается обойти запрет, продавая чертежи по электронной почте или на флешках.