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Состоялся VIII осенний форум ААУ «Адвокатура. Формула успеха»

20 сентября с.г. по инициативе Ассоциации адвокатов Украины (ААУ) был проведен VIII осенний форум под названием «Адвокатура. Формула успеха». Приветствовали участников и спикеров форума президент ААУ Зоя Ярош и председатель наблюдательного совета ААУ Ольга Дмитриева.

Мероприятие состояло из IV сессий, на которых специалисты рассказывали о будущем юридического бизнеса, а также давали различные мастер-классы non stop. Один из них провела адвокат Елена Бабич, которая рассказала о том, как давать интервью представителям СМИ. Также участники форума смогли узнать, как формировать бренд работодателя и экономить свое время при поиске информации в сети интернет. Спикерами форума выступили представители таких ведущих компаний, как ESQUIRES, EVRIS, ADER HABER, EQUITY, Lavrynovych & Partners Law Firm, VB PARTNERS, AMBER CORPORATION и др.

Одним из первых спикеров был партнер VB PARTNERS Денис Бугай, который рассказал о плюсах бутиковых юридических компаний. По его словам, бутик предоставляет возможность получить высокую рентабельность юридического бизнеса. Говоря о рисках юридического бутика, г-н Бугай обозначил следующие: отказ от проектов, на которых бутик не специализируется, а также потребность в дополнительных человеческих и финансовых ресурсах. С тенденциями объединения (слияния) юридических компаний участников ознакомил старший партнер АО «Жованник и Партнеры» Евгений Гилин. Адвокат считает, что скорейшее слияние юридических компаний благоприятно повлияет на развитие адвокатуры.

В завершение форума спикеры провели открытое обсуждение позитивных и негативных сторон президентского законопроекта «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», внесенного на рассмотрение в Верховную Раду 6 сентября с.г. Усиление профессиональных прав и гарантий адвокатов, а также измененные положения о финансировании адвокатского самоуправления, по мнению докладчиков, являются сильными сторонами законопроекта №9055. К обсуждению также был привлечен представитель Администрации Президента Украины Виктор Короленко.