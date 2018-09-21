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Старший PR-менеджер ЮК EQUITY Виктория Гурская рассказала будущим юристам о важности правильного целеполагания

21 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В процессе трудоустройства будущие юристы тратят много времени и усилий для поиска вакансий в юридических компаниях, при этом не находят времени для подготовки к собеседованию, а ведь обладание информацией о месте своего будущего трудоустройства дает существенные конкурентные преимущества.

К примеру, партнеры компании увлекаются спортом. В случае, если вы об этом осведомлены и упомянете в ходе собеседования об интересе именно к данному виду спорта, это не станет «билетом на борт», но вами как минимум заинтересуются.

Этот тот случай, когда энтузиазм, каким бы большим он ни был, не в состоянии заменить планомерную подготовку. Можно пойти и другим путем — создать для себя лично образ идеальной компании и искать вакансии именно в такой.

Есть компании, которые идут путем постоянной «перетасовки кадровой колоды» — у них всегда есть вакансии, но и текучка кадров большая. Есть и другие компании, которые предпочитают не набирать готовых специалистов на отдельные позиции в надежде, что новый человек «впишется» в коллектив, а стимулируют собственные кадры повышать компетентность для кадрового роста.

Немаловажным фактором выбора будущего места работы является и финансовый аспект. Существуют компании, которые не только не платят новичкам зарплату, но даже требуют оплату с самого стажера — видимо, за обретение бесценного опыта и право указывать в будущем название компании в строчке резюме.

Каждая юридическая компания на украинском рынке обладает какой-то особенностью: будь то построение команды, возможность личностного роста или занятия спортом. Может быть, именно это поможет вам выбрать именно ту, которая станет не только местом работы, но и школой жизни.

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