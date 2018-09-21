Как стать агентом изменений, рассказала эксперт по правовому образованию Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой информированности Минюста М.Якубович

О том, как стать агентом изменений, рассказала эксперт по правовому образованию Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой информированности Минюста Мария Якубович.
Г-жа Якубович призвала будущих юристов не пренебрегать возможностями трудоустройства на государственную службу. Своими действиями и ежедневной работой вы сможете быть полезным обществу, ощутить высокий уровень личного участия и ответственности за принятие решений, влияющих на жизнь всей страны. Обновленная госслужба — это не только возможность самореализации, но и престижность, публичность и постоянный профессиональный рост.
Отбор на новые должности происходит на прозрачной конкурсной основе, а работа, кроме уверенности в завтрашнем дне, обещает достойную конкурентную оплату труда. Конечно, она не такая высокая, как в частном секторе, однако взамен вы получаете знания, навыки и возможность собственными руками реформировать страну.
Обновленная государственная служба создает возможности не только для профессионального совершенствования, но и для получения навыков в коммуникации, навыков работы в команде.
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