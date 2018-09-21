Сегодня 21 сентября 2018 года, 17:19

Дай людям то, что они хотят, и получишь то, что хочешь ты, считает СЕО ЮК ASA GROUP Оксана Дорошенко

Спикер поделилась опытом создания успешной команды юристов на примере ASA GROUP. Ценности компании — профессионализм, саморазвитие, культура общения, эмпатия и честность. Именно они становятся критерием отбора потенциальных сотрудников. Залогом успеха и быстрого роста компании является поиск правильных людей на правильные места. На 2018 год у компании амбициозные цели — войти в топ-50 и втрое увеличить конверсии продаж. Лектор считает, что сверхрезультата способны достичь только ценностные компании.

Для того чтобы попасть в команду, у претендента должны совпадать ценностные ориентиры, при этом важно умение и желание учиться. Учиться навыкам презентации, продаж, коммуникации, публичных выступлений и проведения сложных переговоров.

Результативность в построении команды подтверждают и отзывы молодых сотрудников ASA GROUP, которые заявляют, что их профессиональный рост в компании сопровождается и личностным ростом. Дополнительным стимулом становится ощущение себя частью команды, которая хочет опережать рынок, создавать историю и оставаться лидером.