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О так называемом синдроме самозванца рассказала специалист по профориентации Анна Резниченко

21 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

«Прокрастинация», «перфекционизм» и другие «умные» слова — это всего лишь особенности индивидуального психотипа личности. Прокрастинация — стремление как можно дольше оттянуть принятие решения, а перфекционизм — стремление достичь идеального результата в любой деятельности.

Такой же особенностью является и синдром самозванца, то есть когда человек сам для себя оценивает, что не соответствует тому положению, которое занимает. В связи с этим он боится не справиться с возложенными на него задачами, не считает собственные успехи своей заслугой и, напротив, заостряет внимание на ошибках.

Стремление преуменьшить собственные способности, соединенное с борьбой за признание, порождают страх перед успехом. При этом наличие опыта и знаний не помогают, а лишь усугубляют ситуацию, ведь чем меньше у человека знаний и опыта, тем больше он уверен в собственных силах. Это потом, с приобретением соответствующих знаний и опыта человек начинает сомневаться в правильности своего выбора.

Соединение в одной личности перфекциониста с прокрастинатором порождает такую ситуацию — «лучше сделать идеально, но никогда, чем кое-как, но сегодня». Если бы мы с рождения придерживались подобной позиции, мы никогда бы не научились ходить. Тем не менее дети упорно стараются встать на ноги и через синяки и шишки нарабатывают необходимые навыки.

Лектор подчеркнула, что тактика маленьких шагов, заострение внимания на небольших, но собственных достижениях позволит справиться с боязнью поражения. Двигайтесь постепенно, ставьте перед собой достижимые цели и не пытайтесь сразу стать звездой мировой величины. Такой опыт не только повысит вашу самооценку, но и станет тем фундаментом, на котором можно построить успешную карьеру.

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