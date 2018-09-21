Сегодня 21 сентября 2018 года, 17:19

«Несмотря на разные функции, цель у нас одна – защита прав человека» – участники заседания трех Советов – судей, прокуроров, адвокатов

Подобное мероприятие прошло впервые с 1864 года

Сегодня в помещении Верховного Суда состоялось совместное заседание трех Советов – судей, прокуроров и адвокатов. «Такое мероприятие проводится впервые с 1864 года, когда началось проведение первой судебной реформы», – подчеркнул председатель высшего орган судейского самоуправлении, судья Большой Палаты ВС Олег Ткачук, говоря об уникальности и важности такой совместной встречи ключевых участников судебного процесса: судей, прокуроров, адвокатов, особенно после того, как представители эти трех юридических профессий были «объединены» в одном разделе VIII «Правосудие» Конституции Украины.

Главная цель проведения этого мероприятия – обсуждение вопросов соблюдения участниками судебных процессов конституционного принципа равенства перед судом и законом и перспективы принятия общих этических правил для судей, адвокатов и прокуроров. Как рассказал Олег Ткачук, во исполнение решения Совета судей Украины от 13 августа 2018 года, почти 200 судов предоставили высшему органу судейского самоуправления информацию относительно участия адвокатов и прокуроров в судебных процессах. За первое полугодие 2018-го статистические данные следующие: более 2000 случаев неявки сторон обвинения и более 8000 раз – адвокатов. Систематическое игнорирование адвокатами и прокурорами судебных заседаний приводит к затягиванию рассмотрения дел. Так, по данным Олега Ткачука, около 6 тыс. уголовных производств рассматривались более чем два года.

О проблеме несоблюдения разумных сроков рассмотрения уголовных производств и как следствие длительном содержанием лиц в СИЗО говорил и председатель Кассационного уголовного суда в составе ВС Станислав Кравченко. Также он акцентировал внимание на достаточно распространенной практике внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по статье 375 Уголовного кодекса Украины – принятие судьей заведомо неправосудного решения. Поэтому иногда судьям, по словам г-на Кравченко, вместо того, чтобы рассматривать дела, приходится ходить на допросы. «На определенном этапе мы потеряли ощущение, что, несмотря на разные роли и функции судей, прокуроров и адвокатов, цель у нас одна – обеспечение прав человека в судебном процессе», – подчеркнул Станислав Кравченко.

Не должно быть никакой опонентности между органами, которые следуют одной цели – стоят на страже законности, справедливости и защиты прав человека, вторит предыдущему оратору председатель Совета прокуроров Украины Михаил Мисюра. По его словам, органы самоуправления, как прокурорского, так и судейского и адвокатского, имеют общую задачу – недопущения нарушения независимости как каждой из трех систем, так и сферы правосудия в целом. Главные угрозы извне – это политического влияние и общественное давление.

«Сегодня на адвокатуру осуществляется перманентное давление: количество фактов нарушения прав адвокатов увеличивается», – подчеркнула в своем выступлении председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Лидия Изовитова. Она рассказала о тематическом отчете НААУ, презентованном в конце нынешнего лета. Как отмечалось, с 2013 года в ЕРДР 1162 раза вносились сведения о нарушении прав адвокатов. Из них порядка 75% – вмешательство в деятельность адвоката, еще около 21% – угроза адвокатам. При этом г-жа Изовитова обратила внимание на проблему обеспечения независимости судебной ветви власти: «Для защиты прав человека нам нужен независимый суд».

Участники совместного заседания также акцентировали внимание на необходимости разработки совместных этических норм и стандартов для юристов, которые принимают участие в осуществлении правосудия и судебных процессах. Правда, не все присутствующие были в восторге от такой идеи. Например, озвучивался тезис, что проблема не в отсутствии единого свода правил для представителей трех юридических профессий, а в том, что существующие предписания, как законодательные, так и морально-этические (правила профессионального поведения, которые есть у судей, адвокатов и прокуроров), многими просто игнорируются.