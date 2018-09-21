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О том, как создать персональный бренд и стать звездой юррынка, рассказала директор по маркетингу АО ADER HABER Анастасия Глущенко

О том, как создать персональный бренд и стать звездой юридического рынка, рассказала директор по маркетингу АО ADER HABER Анастасия Глущенко.

Пословица гласит, что встречают по одежке. Конкуренция на юридическом рынке высокая, даже выше, чем в других отраслях. Персональный бренд — это именно то, что позволит вам выделиться и занять место в топовой юридической компании. Личный бренд понадобится не только для устройства на работу, но и для дальнейшей коммуникации с клиентами. Если вы в начале работы над брендом допускали ошибки, не беда — их можно исправить. Главное — работать над своим позиционированием.

Личный бренд обеспечивает узнаваемость и делает вас уникальными. Тем не менее мало кто последовательно работает над своим брендом, более того, многих это просто пугает. Иногда вам кажется, что вы ничем не выделяетесь, не имеете каких-то особенных, знаний, умений. Тоже не беда — желание учиться может стать преимуществом.

Начинать можно с малого: например, с личного блога на правовую тематику. Пусть он сначала не будет идеальным — это лишь первый шаг, который поможет вам развиваться. Не следует жертвовать возможностью в угоду перфекционизму.

Эффект Даннинга-Крюгера работает во всех сферах, в том числе и юридической. Недостаток знаний часто не позволяет с первого раза выполнить все «на пять», и это может сильно демотивировать. Не бойтесь ошибок — они неизбежны на пути освоения профессии, бойтесь остановки на этом пути.

С чего начать? Признавайте свои достижения и сообщайте о них миру. Тот, кто заявил о своей победе первым, вероятнее всего, и станет победителем. Поможет в создании и продвижении собственного бренда профиль в социальных сетях. Это идеальная и при этом бесплатная возможность заявить миру о себе и завязать контакты с представителями профессионального сообщества. К тому же общение в кругу профессионалов даст опыт, а участие в обсуждениях — навыки коммуникации. Но нужно быть избирательным и ответственным, размещая личный контент в социальных сетях. Сейчас они не только являются универсальным коммуникатором, но и могут «вскрыть» те ваши «темные стороны», которые вы не хотели бы афишировать.

Писать статьи, выступать на конференциях — вот путь для создания бренда. Главное — не знать, как строить личный бренд, а осуществлять практические шаги по его построению. Нужно работать, двигаться, ведь под лежачий камень вода не течет.