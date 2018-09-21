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О том, как подготовить резюме, которое бы заинтересовало топовые юридические компании, рассказала СЕО МЮГ ETERNA LAW Марина Фоменко

21 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

По мнению спикера, прежде всего нужно найти вакансию своей мечты, на которую вам бы хотелось откликнуться. Дальше общий алгоритм выглядит следующим образом: отправка резюме и мотивационного письма, первое интервью с HR-менеджером, тестирование, после которого состоится отбор для второго интервью с руководителем практики и исполнительным директором, и наконец — финальное интервью с управляющим партнером.

Но перед отправлением своего резюме лектор советует почитать информацию о фирме и ее корпоративной культуре, а также внимательно изучить описание вакансии, чтобы четко понять функционал и возможные дополнительные требования (релокация, знания языков, специфический предыдущий опыт). Только уяснив для себя эти моменты, можно приступать к составлению резюме на вакансию. Главная задача резюме — показать настоящую стоимость тебя как профессионала. Резюме должно быть кратким (не более двух страниц), не должно содержать стилистических, а тем более грамматических ошибок. Каждое резюме готовится для конкретного работодателя, поэтому должно быть конкретным (без общих фраз) и демонстрировать ориентацию соискателя на достижение результата.

Что обязательно следует указывать в резюме? Должность, на которую претендуешь, готовность к командировкам/релокации (если такое требование есть в описании вакансии), размер желаемой заработной платы, возраст, контактные данные. Почту стоит указывать с привязкой к имени или фамилии. Summary — опиши кратко (двумя-тремя предложениями) свой опыт и свои планы по развитию карьеры. А вот твой семейный статус никого не интересует.

Сейчас претендента на должность оценивают следующим образом: 40% — профессиональные знания, 40% — личностные качества, 20% — мотивация (желание делать именно эту работу именно в этой компании). Что касается образования, то если у тебя еще нет оконченного образования, указывай вуз и год планируемого окончания учебы. Если ты уже получил диплом, следует назвать тему дипломной работы. Также желательно указывать любые дополнительные программы повышения квалификации/программы обучения, но только профильные, особенно если они были за границей.

Описывая социальную активность, обязательно стоит рассказать о своем участии в мут-кортах и в практических школах, которые проводят юристы-практики. Если за время учебы ты помогал в юридической клинике или был активным участником студенческой ассоциации (например, Лиги студентов или ELSA), это стоит упомянуть.

В большинстве юридических фирм знание английского на уровне не ниже Upper-Intermediate является обязательным требованием. Некоторые требуют знание немецкого или французского. Если у тебя есть сертификат, подтверждающий знание языка, указывай эту информацию. Также укажи, где изучал язык.

Описывая личностные качества, лучше написать меньше, но аргументированно. Например, инициативность: разработал и реализовал стратегию выхода отдела из кризиса, когда ушел руководитель; энергичность: объем моих продаж за 2014 год был на 30% выше среднего по отделу; стрессоустойчивость: провел успешные переговоры с клиентом, который отказал семи менеджерам, и заключил с ним договор; лидерство: провел пять тренингов по менеджменту и вырастил десять руководителей из линейных сотрудников.

Очень важно добавить к резюме правильную фотографию. Желательно сделать фото на светлом фоне и в деловом стиле (если, конечно, вы ориентируетесь на традиционную фирму).

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