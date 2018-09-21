О том, как подготовить резюме, которое бы заинтересовало топовые юридические компании, рассказала СЕО МЮГ ETERNA LAW Марина Фоменко

По мнению спикера, прежде всего нужно найти вакансию своей мечты, на которую вам бы хотелось откликнуться. Дальше общий алгоритм выглядит следующим образом: отправка резюме и мотивационного письма, первое интервью с HR-менеджером, тестирование, после которого состоится отбор для второго интервью с руководителем практики и исполнительным директором, и наконец — финальное интервью с управляющим партнером.
Но перед отправлением своего резюме лектор советует почитать информацию о фирме и ее корпоративной культуре, а также внимательно изучить описание вакансии, чтобы четко понять функционал и возможные дополнительные требования (релокация, знания языков, специфический предыдущий опыт). Только уяснив для себя эти моменты, можно приступать к составлению резюме на вакансию. Главная задача резюме — показать настоящую стоимость тебя как профессионала. Резюме должно быть кратким (не более двух страниц), не должно содержать стилистических, а тем более грамматических ошибок. Каждое резюме готовится для конкретного работодателя, поэтому должно быть конкретным (без общих фраз) и демонстрировать ориентацию соискателя на достижение результата.
Что обязательно следует указывать в резюме? Должность, на которую претендуешь, готовность к командировкам/релокации (если такое требование есть в описании вакансии), размер желаемой заработной платы, возраст, контактные данные. Почту стоит указывать с привязкой к имени или фамилии. Summary — опиши кратко (двумя-тремя предложениями) свой опыт и свои планы по развитию карьеры. А вот твой семейный статус никого не интересует.
Сейчас претендента на должность оценивают следующим образом: 40% — профессиональные знания, 40% — личностные качества, 20% — мотивация (желание делать именно эту работу именно в этой компании). Что касается образования, то если у тебя еще нет оконченного образования, указывай вуз и год планируемого окончания учебы. Если ты уже получил диплом, следует назвать тему дипломной работы. Также желательно указывать любые дополнительные программы повышения квалификации/программы обучения, но только профильные, особенно если они были за границей.
Описывая социальную активность, обязательно стоит рассказать о своем участии в мут-кортах и в практических школах, которые проводят юристы-практики. Если за время учебы ты помогал в юридической клинике или был активным участником студенческой ассоциации (например, Лиги студентов или ELSA), это стоит упомянуть.
В большинстве юридических фирм знание английского на уровне не ниже Upper-Intermediate является обязательным требованием. Некоторые требуют знание немецкого или французского. Если у тебя есть сертификат, подтверждающий знание языка, указывай эту информацию. Также укажи, где изучал язык.
Описывая личностные качества, лучше написать меньше, но аргументированно. Например, инициативность: разработал и реализовал стратегию выхода отдела из кризиса, когда ушел руководитель; энергичность: объем моих продаж за 2014 год был на 30% выше среднего по отделу; стрессоустойчивость: провел успешные переговоры с клиентом, который отказал семи менеджерам, и заключил с ним договор; лидерство: провел пять тренингов по менеджменту и вырастил десять руководителей из линейных сотрудников.
Очень важно добавить к резюме правильную фотографию. Желательно сделать фото на светлом фоне и в деловом стиле (если, конечно, вы ориентируетесь на традиционную фирму).
Сохранить:
Контакты:
Какой ваш любимый вид спорта?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services
Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США
Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: