На сайте парламента опубликован проект Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности №9055-2, внесенный группой народных депутатов Украины во главе с Сергеем Киваловым («Оппозиционный блок»). На данный момент в парламенте зарегистрированы президентский проект Закона об адвокатуре (№9055) и проект Валерия Писаренко (№9055-1).
Среди авторов второго альтернативного законопроекта следующие народные депутаты: Георгий Логвинский («Народный фронт»), Дмитрий Голубов («Блок Петра Порошенко»), Василий Нимченко («Оппозиционный блок»), Виктор Розвадовский (группа «Партия «Возрождение»).
Согласно пояснительной записке, ключевыми положениями законопроекта, в частности, выступают:
- упрощение порядка направления адвокатского запроса;
- привлечение представителей национальной профессиональной организации адвокатов в процесс разработки и доработки законопроектов, других нормативно-правовых актов в сфере адвокатуры;
- обеспечение реального участия представителя совета адвокатов региона во время проведения обыска или осмотра жилища, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката;
- недопущение злоупотребления правом на инициирование вопроса о дисциплинарной ответственности адвоката;
- предоставление адвокатам права иметь идентифицированный доступ к государственным реестрам, в том числе к Единому реестру досудебных расследований, Единому государственному реестру исполнительных производств, к Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе в порядке, определенном соответствующим держателем реестра или автоматизированной системой по согласованию с Советом адвокатов Украины, кроме реестров, содержащих информацию, которая является государственной тайной при отсутствии соответствующего допуска к государственной тайне;
- закрепление права адвоката иметь беспрепятственный доступ к помещениям суда в рабочее время и при проведении судебного заседания по делу, в котором участвует клиент адвоката, а также в помещения судов, органов прокуратуры, полиции, министерства внутренних дел, других правоохранительных органов, учреждений для предварительного заключения и исполнения наказаний, органов государственной власти в любое время, если в этих помещениях находится клиент.
Ознакомиться с текстом проекта можно по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Чем дальше в лес - тем больше дров. Кто у кого переписал: Писаренко у Кивалова и Ко или Кивалов и Ко у Писаренко, или писали вместе, но подали отдельно ? Потому что их проекты - это переписанный закон 2012 г . с незначительными правками.
Какой ваш любимый вид спорта?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services
Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США
Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: