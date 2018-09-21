Сегодня 21 сентября 2018 года, 19:01

Второй альтернативный проект закона об адвокатуре внесен группой депутатов во главе с С.Киваловым

На сайте парламента опубликован проект Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности №9055-2, внесенный группой народных депутатов Украины во главе с Сергеем Киваловым («Оппозиционный блок»). На данный момент в парламенте зарегистрированы президентский проект Закона об адвокатуре (№9055) и проект Валерия Писаренко (№9055-1).

Среди авторов второго альтернативного законопроекта следующие народные депутаты: Георгий Логвинский («Народный фронт»), Дмитрий Голубов («Блок Петра Порошенко»), Василий Нимченко («Оппозиционный блок»), Виктор Розвадовский (группа «Партия «Возрождение»).

Согласно пояснительной записке, ключевыми положениями законопроекта, в частности, выступают:

- упрощение порядка направления адвокатского запроса;

- привлечение представителей национальной профессиональной организации адвокатов в процесс разработки и доработки законопроектов, других нормативно-правовых актов в сфере адвокатуры;

- обеспечение реального участия представителя совета адвокатов региона во время проведения обыска или осмотра жилища, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката;

- недопущение злоупотребления правом на инициирование вопроса о дисциплинарной ответственности адвоката;

- предоставление адвокатам права иметь идентифицированный доступ к государственным реестрам, в том числе к Единому реестру досудебных расследований, Единому государственному реестру исполнительных производств, к Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе в порядке, определенном соответствующим держателем реестра или автоматизированной системой по согласованию с Советом адвокатов Украины, кроме реестров, содержащих информацию, которая является государственной тайной при отсутствии соответствующего допуска к государственной тайне;

- закрепление права адвоката иметь беспрепятственный доступ к помещениям суда в рабочее время и при проведении судебного заседания по делу, в котором участвует клиент адвоката, а также в помещения судов, органов прокуратуры, полиции, министерства внутренних дел, других правоохранительных органов, учреждений для предварительного заключения и исполнения наказаний, органов государственной власти в любое время, если в этих помещениях находится клиент.

Ознакомиться с текстом проекта можно по ссылке.