Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 сентября 2018 года, 19:01

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Второй альтернативный проект закона об адвокатуре внесен группой депутатов во главе с С.Киваловым

21 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

На сайте парламента опубликован проект Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности №9055-2, внесенный группой народных депутатов Украины во главе с Сергеем Киваловым («Оппозиционный блок»). На данный момент в парламенте зарегистрированы президентский проект Закона об адвокатуре (№9055) и проект Валерия Писаренко (№9055-1).

Среди авторов второго альтернативного законопроекта следующие народные депутаты: Георгий Логвинский («Народный фронт»), Дмитрий Голубов («Блок Петра Порошенко»), Василий Нимченко («Оппозиционный блок»), Виктор Розвадовский (группа «Партия «Возрождение»).

Согласно пояснительной записке, ключевыми положениями законопроекта, в частности, выступают:

- упрощение порядка направления адвокатского запроса;

- привлечение представителей национальной профессиональной организации адвокатов в процесс разработки и доработки законопроектов, других нормативно-правовых актов в сфере адвокатуры;

- обеспечение реального участия представителя совета адвокатов региона во время проведения обыска или осмотра жилища, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката;

- недопущение злоупотребления правом на инициирование вопроса о дисциплинарной ответственности адвоката;

- предоставление адвокатам права иметь идентифицированный доступ к государственным реестрам, в том числе к Единому реестру досудебных расследований, Единому государственному реестру исполнительных производств, к Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе в порядке, определенном соответствующим держателем реестра или автоматизированной системой по согласованию с Советом адвокатов Украины, кроме реестров, содержащих информацию, которая является государственной тайной при отсутствии соответствующего допуска к государственной тайне;

- закрепление права адвоката иметь беспрепятственный доступ к помещениям суда в рабочее время и при проведении судебного заседания по делу, в котором участвует клиент адвоката, а также в помещения судов, органов прокуратуры, полиции, министерства внутренних дел, других правоохранительных органов, учреждений для предварительного заключения и исполнения наказаний, органов государственной власти в любое время, если в этих помещениях находится клиент.

Ознакомиться с текстом проекта можно по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

Адвокат, Харьков 21 сентября 2018 года 18:37 #

Чем дальше в лес - тем больше дров. Кто у кого переписал: Писаренко у Кивалова и Ко или Кивалов и Ко у Писаренко, или писали вместе, но подали отдельно ? Потому что их проекты - это переписанный закон 2012 г . с незначительными правками.
Главное - в них нет личности адвоката, как независимого профессионального правозащитника Человека.
Везде органы управления, надстроечные структуры, квоты, которые стоят над адвокатом и подавляют его как личность. И Деньги, Деньги - всюду Деньги за: Стажировки, Членские взносы, Экзамены. Их размер устанавливает не Закон, а органы адвокатского самоуправления. Конечно, съезд в Киеве, где будут присутствовать самые обеспеченные адвокаты Украины, установит максимальный размер этих взносов.
А как быть сельским адвокатам с глубинных районов? А как же жила адвокатура без этого до 2012 г. ?
Нет, ребята, что-то не ТОГО происходит в нашем "департаменте". Не о том и не о тех думаете. Из одного болота, господа авторы законопроектов, тянете в другое.

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 38 (1082) от 18/09/18 Свежий номер

Комплаенс

№ 38 (1082)
Государство и юристы

Девятой вал

Отрасли практики

Алиментарный механизм

Тема номера:

Ролевой прием

Частная практика

Дальний свет

Архив голосованийVox Populi

Какой ваш любимый вид спорта?

Плавание в законах

Забег по судам

Вольная борьба с коррупцией

Перетягивание клиента

Спорт здесь неуместен

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Legal Golf Cup 2018

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом