Юлия Патий (AVER LEX) сформулировала 10 вопросов для построения успешной карьеры

Партнер, руководитель департамента по развитию АО AVER LEX Юлия Патий сформулировала 10 вопросов для построения успешной карьеры. Правильно заданный вопрос содержит в себе минимум половину ответа, отметила она.
Первый вопрос — «Имею ли я личный сценарий?». Этот вопрос важен, потому что очень многие решения и поступки навязываются нам со стороны. Но взять на себя ответственность за собственную жизнь — залог успеха.
Второй вопрос звучит так: «Для чего я в этом мире?». Ответ на него иногда ищут всю жизнь. Понятно, что все хотят состояться в профессии, но есть ли у вас глобальная цель, миссия?
Третий вопрос — «Чего я на самом деле хочу?». Главная триада желаний — быть, иметь, делать. Долг каждого — прислушиваться к собственным желаниям и уважать их.
Вопрос №4 — «Верю ли я в себя?». Вера (но не самоуверенность) — залог успеха: кто думает как победитель, рано или поздно побеждает.
Пятый вопрос — «Кто моя команда поддержки?». Лектор рекомендует выйти из членов клуба «Жизнь вокруг ужасна» и найти людей, которые будут вас вдохновлять. Ваше окружение будет вас формировать, поэтому будьте избирательны, а для решения сложных вопросов не стесняйтесь пользоваться услугами мозгового центра команды единомышленников, обладающих знаниями и опытом.
Шестой вопрос — «Есть ли в моей жизни баланс?». Баланс — это равновесие, которое дарит гармонию. Не стоит становиться односторонним специалистом, который по меткому выражению Козьмы Пруткова «подобен флюсу». В жизни должно быть место не только для работы, но и для семьи и друзей, хобби и личностного развития, отдыха и заботы о здоровье.
Седьмой вопрос — «Если буду больше учить, смогу больше получить?». Сейчас популярна грустная шутка: выросло поколение «нагугленных», но не начитанных. Напутствуя будущих юристов, Юлия Патий подчеркнула: хотите быть лидером — читайте. Учитесь читать быстрее, чтобы читать больше. Посещайте конференции и семинары. Будьте прилежны и открыты. Посещайте тренинги по раскрытию человеческих возможностей. Задавайте вопросы. Учитесь всю жизнь. Берите примеры с мастеров своего дела.
Восьмой вопрос — «Как поддерживать пламя страсти и энтузиазма?». Рано или поздно мотивация к дальнейшему движению иссякает и руки опускаются. Но если вы делаете то, что действительно важно, идете по своему пути (определенному во втором вопросе), такие ситуации, если и будут возникать, не смогут вас остановить.
Девятый вопрос — «Нужно ли отдавать?» Кто много отдает, тому многое и возвращается. Делитесь с людьми своей энергией, и она вернется вам сторицей.
Последний, десятый вопрос — «Что я начну делать уже сегодня?». Теория — это хорошо, но она ничего не даст, если вы не начнете действовать, причем уже сегодня.
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