Сегодня 21 сентября 2018 года, 19:01

МЭРТ презентует новый законопроект против «патентного троллинга»

На сайте Министерства экономического развития и торговли Украины обнародован проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня охраны и защиты прав интеллектуальной собственности на изобретения (полезные модели), промышленные образцы и товарные знаки». Как сказано в пояснительной записке, предложенная проектом модель правовой охраны полезных моделей имеет следующие преимущества: сохраняется возможность быстро получить патент на полезную модель; устанавливается возможность быстрого прекращения активности недобросовестных владельцев так называемых троллинговых патентов через административную процедуру признания недействительными прав (в Апелляционной палате). Предложенный проект Закона путем изменения подходов к патентованию полезных моделей создаст предпосылки для активизации изобретательской деятельности в Украине.

«Проектом Закона также предложены механизмы, способствующие достижению баланса интересов между патентной монополией и правом каждого человека на доступность лекарств. Обеспечение населения Украины доступными лекарствами является приоритетом в государственной политике. Недопустимо, когда в Украине цены на некоторые лекарственные средства в десятки раз превышают стоимость у наших европейских партнеров. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения предложен ряд новаций, которые позволят существенно уменьшить количество «вечнозеленых» патентов», — сказано в пояснительной записке.

С учетом требований права ЕС в сфере охраны прав на изобретения (полезные модели), промышленные образцы и товарные знаки, а также положения Соглашения об ассоциации проектом Закона предлагается закрепить, в частности, такие новации:

1) в отношении изобретений и полезных моделей — расширен перечень объектов технологий, на которые не распространяется правовая охрана; предусмотрена возможность подачи заявок в электронной форме; предоставляется право любому лицу подать мотивированное возражение против заявки в течение шести месяцев с даты публикации сведений о заявке на изобретение; уточнен порядок предоставления дополнительной охраны прав на изобретения; расширен перечень прав и обязанностей субъектов прав на изобретения (полезные модели); предусмотрена возможность признания прав на изобретение и полезную модель недействительными в административном порядке ( post-grant opposition);

2) по промышленным образцам — предусмотрены дополнительный критерий охраноспособности (индивидуальный характер), правовая охрана незарегистрированных промышленных образцов, подача заявки в электронной форме, возможность разделения заявки, срок действия прав — не более 25 лет (сейчас — 15); изменен вид охранного документа (с патента на свидетельство); предусмотрена возможность досудебной отмены свидетельства в Апелляционной палате (борьба с «патентным троллингом»);

3) в отношении торговых марок — предусмотрена подача заявки в электронной форме; уточнены основания для отказа в регистрации или признания недействительной регистрации торговой марки; предусмотрена регистрация коллективной торговой марки; уточнен порядок предоставления правовой охраны по международной регистрации.