Сегодня 21 сентября 2018 года, 17:19

На Житомирщине и в Запорожье полиция зафиксировала вопиющие случаи трудовой эксплуатации

В Житомирской области и Запорожье полиция разоблачила преступные группы, занимавшиеся трудовой эксплуатацией лиц с инвалидностью, пишет официальный сайт Национальной полиции Украины.

«В обоих случаях руководители учреждений для лиц с инвалидностью вместе со своими сообщниками заключали с третьими лицами соглашения о трудовой эксплуатацию воспитанников», – говорится в сообщении. Пострадавшие выполняли хозяйственные и сельскохозяйственные работы, а работники заведений получали за это финансовое и другое материальное вознаграждение. Сейчас подозреваемые задержаны. Об этом сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБЗПТЛ) Нацполиции Артем Крищенко.

По его словам, на Житомирщине сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, прекратили трудовую эксплуатацию воспитанников детского дома-интерната, а в Запорожье – лиц, помещенных в дом инвалидов.

«На Житомирщине директор детского дома-интерната совместно с воспитателем этого заведения, который является его зятем, а также с другими лицами, используя уязвимое состояние воспитанников, передавали их третьим лицам для выполнения работы различного рода. Пострадавших использовали для переноса порубленных дров и уборка бытового мусора, переноса мешков со строительными материалами, старой мебели, реализации продукции на рынке», – рассказал глава Департамента, добавив, что за это работники заведения получали деньги для собственного обогащения.

Полицейские задокументировали более 10 фактов трудовой эксплуатации воспитанников этого дома-интерната. В то же время жертвами злоумышленников стали более 10 человек с инвалидностью в возрасте 25-30 лет.

68-летнего директора и его зятя задержали. Извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Во время санкционированных обысков полицейские изъяли вещественные доказательства. Устанавливаются все заказчики «услуг» от работников интерната.

В то же время Артем Крищенко рассказал, что в Запорожье полицейские разоблачили преступную деятельность директора одного из домов инвалидов и его подчиненных. Они на протяжении длительного времени использовали физический труд подопечных учреждения. Под видом «трудовой реабилитации» злоумышленники систематически привлекали пострадавших в различных работ, используя их уязвимое состояние.

В частности, речь идет о сельскохозяйственных, строительные и другие тяжелые работы, во время которых не учитывались возраст, психологический и физический состояние здоровья подопечных учреждения. Зато сами злоумышленники получали за это денежные средства.

Сейчас задокументировано более пяти фактов трудовой эксплуатации, жертвами которой стали подопечные дома инвалидов в возрасте 35-50 лет.

Все подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 УПК и уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 500 тыс. гривен.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.