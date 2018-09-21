Сегодня 21 сентября 2018 года, 17:18

Какие навыки и компетенции юристов будут пользоваться спросом в будущем

Требования к юристам на кадровом рынке уже достаточно давно не ограничиваются сугубо юридическими компетенциями и знанием иностранных языков.

Юрий Цветков, советник МЮФ Baker McKenzie, рассуждая о факторах, оказывающих влияние на развитие юридической профессии, обращает внимание на темпы развития информационных технологий, глубину и всесторонность процессов глобализации, мобильность, объемы и скорость обмена информацией, возникновение трудновообразимых еще лет десять назад видов услуг и товаров, образование целых экосистем бизнесов вокруг молодых технологий. Оксана Кочкодан, партнер Axon Partners также говорит о доступности информации, что автоматически повысило требования к качеству юридической услуги, а также акцентирует внимание на публичности: «Социальные сети сделали нас еще более аккуратными в том, что мы говорим и делаем». Юлия Фетисова,HR-менеджер МЮФ DLA Piper Ukraine, отмечает определенные трансформации под влиянием запросов клиентов. В частности, клиенты заинтересованы в услугах, связанных с кризис-менеджментом, ведении проекта «под ключ» с учетом административной поддержки и даже рекрутинга, глубоком понимании индустрии, в которой работает клиент.

По информации экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала HeadHunter Украина, все больше и больше задач, которые ставятся перед юристами, лежат в кросс-функциональной плоскости. Кроме специфических знаний любому специалисту на рынке труда — и юристы не исключение — необходимо иметь и определенные личностные качества, так называемые soft-skills. В частности, в резюме юристов на hh.ua отмечается наличие таких качеств, как ведение переговоров, деловая коммуникация, работа в команде, грамотная речь, управление персоналом и работа с массивом информации.

Оксана Кочкодан, рассуждая о переменах, которые ждут юридическую профессию, считает, что функции юристов любого уровня трансформируются. «Будет больше общения и меньше бумажек. Успехом будут пользоваться юристы, способные выполнять многозадачные функции, и юристы, имеющие несколько навыков (например, юрист + дизайнер, юрист + дата-аналитик, юрист + программист). Юрист будет не юристом, а многофункциональным консультантом», — говорит партнер Axon Partners.

Подробней о будущем юридической профессии и новых требованиях к юристам читайте в статье «Дальний свет» («Юридическая практика» № 38 от 18 октября 2018 года).