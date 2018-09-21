Сегодня 21 сентября 2018 года, 17:19

Плох тот юрист, который не мечтает стать партнером, считает директор по маркетингу ЮФ Asters Виктория Есауленко

Существует мнение, что рынок юридических услуг уже структурирован и разделен, поэтому у молодых юристов нет шансов пробиться. На самом деле это не совсем так, и Виктория поделилась рецептом, иллюстрируя этапами собственной карьеры. Гордиться ей есть чем — «Юридическая практика» признала ее лучшим маркетологом юридической фирмы 2017 года. Спикер утверждает, что выбор правильной цели в жизни — уже половина успеха, поэтому нужно набраться смелости и ставить перед собой максимально высокую цель.

Как стать партнером в юридической фирме? Нужно четко понимать, что партнер — это не только высокий профессионализм, но набор личностных качеств, среди которых проактивная жизненная позиция, разветвленная сеть социальных контактов, стремление делиться, уверенность при формировании тренда и вовлеченность в процесс решения проблем.

Для построения успешной карьеры нужно стать маркетологом для себя самого. Лектор поделилась некоторыми элементами личностного маркетинга, который позволит начинающим юристам строить успешную карьеру.

Она подчеркнула важность правильно составленного резюме, ведь это первый документ, по которому вас будут оценивать. Важно также понимать свои конкурентные преимущества и акцентировать на них внимание. Направляя резюме будущему работодателю, не поленитесь составить убедительное сопроводительное письмо, ведь кроме вас на должность могут претендовать десятки юристов.

Скромность — кратчайший путь к забвению, но не всякая популярность пойдет юристу на пользу. Мы живем в мире, в котором нет конфиденциальной информации — интернет знает о вас практически все. Поэтому для построения успешной карьеры в юридическом бизнесе нужно быть сдержанным в публикациях фото в социальных сетях, поскольку имидж для юриста имеет значение, поэтому мелочей здесь не бывает.

Резюмируя, лектор подчеркнула, что эффективный самопиар, без которого невозможно построение успешной карьеры, — это создание правильного имиджа, выбор правильного окружения, налаживание контактов со СМИ, а также правильное онлайн- и офлайн-поведение.