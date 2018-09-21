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Таксист, избивший пассажира за отказ оплатить услуги, получил реальный срок

18 сентября 2018 года Корабельный районный суд г.Николаева завершил рассмотрение уголовного производства в отношении гр. К. Последний признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 121, частью 3 статьи 355 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение и принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств, сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья).

Подробности сообщает портал «Судебная власть Украины».

1 января 2017 года лицо, работая водителем такси, приехало в магазин, ожидая пассажиров.

В это время, к нему подошел потерпевший гражданин А., который находился в состоянии алкогольного опьянения, и обратился с просьбой перевезти его в микрорайон Кульбакино. Обвиняемый согласился и сообщил, что такая услуга за перевозку в праздничный день составит 200 грн, на что последний согласился. Приехав в пункт назначения, потерпевший сообщил, что у него нет денег оплатить полученную услугу и предложил в качестве залога передать последнему во временное пользование мобильный телефон «Fly Q6», однако не смог найти телефон в карманах своей одежды.

На такие действия потерпевшего, обвиняемый гр. К. с применением физической силы вывел пассажира из салона автомобиля и с целью принуждения его к выполнению обязательств по оплате за услуги по перевозке, намеренно нанес потерпевшему один удар рукой в область головы, от которого последний наклонился вперед, и сразу намеренно нанес еще один удар ногой в нижнюю часть живота, чем причинил потерпевшему телесные повреждения в виде тупой травмы живота и внутрибрюшного разрыва мочевого пузыря, вызвав тем самым тяжелые последствия.

Кроме того, с целью получения от потерпевшего оплаты за услуги перевозки, обвиняемый гр. К. нашел в куртке последнего принадлежащий пострадавшему мобильный телефон «Fly Q6» и забрал себе, сообщив, что вернет его после уплаты долга за услуги перевозки и покинул место совершения уголовного преступления.

Признав гражданина К. виновным в совершении указанных уголовных преступлений, суд назначил ему наказание по части 1 статьи 121 УК Украины в виде лишения свободы сроком на пять лет и по части 3 статьи 355 УК Украины в виде лишения свободы сроком на четыре года. На основании части 1 статьи 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначил гр. К. наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Кроме того, суд взыскал с обвиняемого в пользу государства в лице Николаевской больницы скорой медицинской помощи расходы на стационарное лечение потерпевшего в сумме 4 635,31 грн, а также в пользу потерпевшего материальный и моральный ущерб на общую сумму 18 178,94 грн.