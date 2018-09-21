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В МКАС при ТПП Украины подвели итоги презентаций «Свобода выбора правил игры — не упусти свое право на арбитраж»

21 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

20 сентября с.г. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины (ICAC) подвел итоги серии региональных мероприятий «Свобода выбора правил игры — не упусти свое право на арбитраж», в ходе которых были презентованы новые редакции регламентов ICAC и UMAC (Морской арбитражной комиссии при ТПП Украины), а также детально обсуждались новеллы процессуального законодательства в части поддержки международного коммерческого арбитража в Украине. Экспертную поддержку проекту оказала юридическая фирма Sayenko Kharenko.

В первом полугодии 2018 года презентации прошли в восьми городах Украины. Николай Селивон, председатель ICAC и UMAC, в своем выступлении подчеркнул весомую роль ТПП Украины и региональных ТПП в организации презентаций. Он также вспомнил, что идея проведения серии подобных мероприятий возникла в ходе общения с Татьяной Слипачук, арбитром ICAC, партнером ЮФ Sayenko Kharenko (20 сентября с.г. назначена членом Центральной избирательной комиссии). Основная цель — просветительская — ознакомить региональный бизнес с новым процессуальным законодательством, в частности о международном коммерческом арбитраже, и новыми регламентами ICAC и UMAC, свидетельствующими о проарбитражности Украины как с точки зрения правового регулирования этой сферы правоотношений, так и с позиции функционирования в Украине международных коммерческих арбитражных институтов, действующих на уровне современных мировых стандартов. Еще одна цель мероприятий — показать, что новое законодательство и новые регламенты дают бизнесу возможность повернуться в сторону украинской юрисдикции. Кроме того, организаторов интересовали уровень осведомленности региональных юристов о международном праве и состояние судебной практики на местах. Участниками также были предложены мастер-классы по составлению и реализации арбитражных оговорок при заключении ВЭД-контрактов.

«Заинтересованность международным коммерческим арбитражем и другими альтернативными способами разрешения споров в регионах даже выше, чем в Киеве», — поделился наблюдениями г-н Селивон.

Также в ходе итогового мероприятия выступили участники региональных презентаций. Партнер Sayenko Kharenko Александр Друг поделился своими впечатлениями о турне, а также прокомментировал процессуальные новеллы относительно судебного контроля за арбитражем. От высоко оценил концентрацию всех арбитражных вопросов в Апелляционном суде г.Киева, отметив, что подобный подход является распространенной мировой практикой. Это способствует формированию единой практики и специализации судей. Заместитель председателя ICAC Татьяна Захарченко рассказала о ключевых положениях нового регламента ICAC. Ольга Костишина, советник председателя ICAC, говорила о преимуществах арбитража, в частности ICAC, как способа разрешения споров. Арбитр ICAC Владимир Нагнибида прокомментировал, каким критериям должна соответствовать идеальная арбитражная оговорка, а советник Sayenko Kharenko Владимир Яремко сделал краткий обзор процессуальных новаций относительно поддержки арбитража со стороны государственных судов. Он также обратил внимание на востребованность подобных мероприятий со стороны юридической общественности.

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