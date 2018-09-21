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OpenMarket и Госгеокадастр презентовали аукцион по продаже права аренды земли на Blockchain

20 сентября с.г. в пресс-центре ИА «Интерфакс» государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины и Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра презентовали пилотный проект внедрения электронных земельных торгов. Была продемонстрирована система OpenMarket по адресу https://land.setam.net.ua, в которой уже есть первые лоты (права аренды на 10 участков общей площадью 210 гектаров). Об этом пишет сайт Минюста.

Дизайн и система торгов приведены в соответствие с нормативной базой, регулирующей оборот прав аренды на землю.

«В последнее время аренда государственных земель дорожает. К 2013 году она оказалась всего 4% от оценочной стоимости, в прошлом году мы достигли показателя 14%, а в этом — 18%», — сказал исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Александр Колотилин.

Совокупная стоимость земельных участков, проданных на OpenMarket, уже достигла 348,5 млн гривен.

Торги по продаже аренды земли происходят исключительно с использованием современной технологии Blockchain, которая исключает любые манипуляции и коррупционные риски.

«Благодаря расширению конкуренции и открытости цены проданных на OpenMarket участков существенно возрастают. Так, совокупное подорожание земельных лотов у нас составляет 26,6%», — отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» OpenMarket Виктор Вишнев.

Важные этапы внедрения электронных земельных торгов — доработка Государственного земельного кадастра и разработка отдельного модуля аукционов, что стало возможным при поддержке программы EGAP, которая выполняется Фондом «Восточная Европа».

Земельные аукционы традиционного формата продолжают действовать до внесения изменений в Земельный кодекс Украины.

Проект позволит отработать процедуру перевода в электронный формат и предотвратить возможные риски этой трансформации.

Летом прошлого года КМУ принял постановление №688 от 21 июня 2017 года, реализация которого способствует искоренению злоупотреблений с землей на местах и обеспечивает прозрачность и открытость данной сферы.

Тогда премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя это решение, отметил, что суть предлагаемых изменений заключается в установлении условий распоряжения землей в части передачи ее в аренду исключительно через электронный аукцион.

По расчетам правительства, рост поступлений в местные бюджеты от передачи государственной земли в аренду уже через полтора года превысит 1 млрд гривен.