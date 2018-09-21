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В МВФ привели аргументы за отмену списка запрещенных к приватизации активов

21 сентября 2018 года Источник:Finclub
Даже железную дорогу можно приватизировать, считает В.Рашкован Даже железную дорогу можно приватизировать, считает В.Рашкован

Список запрещенных к приватизации активов нужно отменить. Такое мнение высказал заместитель исполнительного директора представителя МВФ в Украине Владислав Рашкован на Украинском финансовом форуме, организованном ICU.

«Список запрещенных к приватизации активов нужно полностью отменить. Нельзя оставлять даже маленький список, потому что завтра этот маленький список станет немного больше. А послезавтра он станет еще больше, чем сегодня», — заявил Владислав Рашкован.

По его мнению, передать в частные руки можно и таможню, и железные дороги, и больницы. «Кто сказал, что железную дорогу нельзя приватизировать? Дзержинский? Кто сказал, что таможня должна быть государственной? Есть примеры, когда таможня работает более эффективно в частной собственности. Кто сказал, что больницы, детские сады, школы, университеты должны быть государственными? Кто сказал, что государство должно выдавать справки?» — считает Вячеслав Рашкован.

В то же время исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров считает, что «должен остаться небольшой список активов, которые нельзя приватизировать». «Это объекты, связанные с безопасностью: в частности, экологической, атомной, национальной», — пояснил Виталий Трубаров.

На ограничениях настаивает и народный депутат Татьяна Острикова. «Сейчас мы не можем отдать компанию, которая является монополией, в одни частные руки. В Украине уже была ситуация, когда владелец компании-монополиста шантажировал всю страну отключением электроэнергии», — пояснила депутат.

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