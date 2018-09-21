Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 сентября 2018 года, 13:53

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Минфин: самым большим вызовом для бюджета-2019 является госдолг

21 сентября 2018 года Источник:Экономічна правда

И.о. министра финансов Оксана Маркарова заявила, что самым большим вызовом для бюджета на 2019 год является государственный долг. Об этом она сказала во время выступления в Верховной Раде, передает «УП».

«Долг – самый большой вызов нашего государственного бюджета на 2019 год. 417,4 млрд гривен – беспрецедентная цифра, которую в следующем году нам с вами придется потратить на погашение и обслуживание долга», – сказала г-жа Маркарова.

«Та реструктуризация, которая была проведена правительством и поддержана парламентом, дала нам место в предыдущие несколько лет для того, чтобы экономика развивалась», – заявила и. о. министра.

«В 2019 году мы возвращаемся к пиковым нагрузкам по обслуживанию долга, и они полностью обеспечены в нашем бюджете. Именно потому, что это большой риск для дальнейших бюджетов, мы приняли стратегию управления госдолгом, и за три года уменьшим процент долга к ВВП до 49%» , – подытожила она.

Напомним, среднесрочную стратегию управления госдолгом на 2018-2020 годы правительство приняло на своем заседании 22 августа с.г.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 38 (1082) от 18/09/18 Свежий номер

Комплаенс

№ 38 (1082)
Государство и юристы

Девятой вал

Отрасли практики

Алиментарный механизм

Тема номера:

Ролевой прием

Частная практика

Дальний свет

Архив голосованийVox Populi

Какой ваш любимый вид спорта?

Плавание в законах

Забег по судам

Вольная борьба с коррупцией

Перетягивание клиента

Спорт здесь неуместен

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Legal Golf Cup 2018

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом