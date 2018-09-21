Сегодня 21 сентября 2018 года, 13:53

Минфин: самым большим вызовом для бюджета-2019 является госдолг

И.о. министра финансов Оксана Маркарова заявила, что самым большим вызовом для бюджета на 2019 год является государственный долг. Об этом она сказала во время выступления в Верховной Раде, передает «УП».

«Долг – самый большой вызов нашего государственного бюджета на 2019 год. 417,4 млрд гривен – беспрецедентная цифра, которую в следующем году нам с вами придется потратить на погашение и обслуживание долга», – сказала г-жа Маркарова.

«Та реструктуризация, которая была проведена правительством и поддержана парламентом, дала нам место в предыдущие несколько лет для того, чтобы экономика развивалась», – заявила и. о. министра.

«В 2019 году мы возвращаемся к пиковым нагрузкам по обслуживанию долга, и они полностью обеспечены в нашем бюджете. Именно потому, что это большой риск для дальнейших бюджетов, мы приняли стратегию управления госдолгом, и за три года уменьшим процент долга к ВВП до 49%» , – подытожила она.

Напомним, среднесрочную стратегию управления госдолгом на 2018-2020 годы правительство приняло на своем заседании 22 августа с.г.