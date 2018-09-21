Сегодня 21 сентября 2018 года, 12:11

Совет судей Украины проводит заседание совместно с адвокатами и прокурорами

Сегодня на одной площадке (в главной рабочей резиденции Верховного Суда — Кловском дворце) собрались представители судейского, адвокатского и прокурорского корпусов для обсуждения вопросов соблюдения участниками судебных процессов конституционного принципа равенства перед судом и законом. В рамках этой совместной встречи планируется также рассмотреть возможность принятия общих этических правил для всех участников судебного процесса, чья деятельность регламентируется разделом VIII «Правосудие» Конституции Украины.

Напомним: еще 13 августа с.г. Совет судей Украины инициировал проведение совместного с Советом прокуроров Украины, Национальной ассоциацией адвокатов Украины и Уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека заседания. Поводом для этого стала ситуация, которая сложилась после вынесения Киевским районным судом г.Полтавы 10 августа с.г. определения в одном из так называемых резонансных дел: речь идет о решении указанного суда, которым было закрыто уголовное производство в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников. После этого в СМИ появились высказывания Генеральной прокуратуры Украины о необходимости привлечения председательствующего судьи по этому делу к уголовной ответственности в порядке статьи 375 Уголовного кодекса Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения). Такие публичные высказывания были расценены Советом судей Украины как содержащие признаки вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

На августовском заседании высший орган судейского самоуправления принял решение «О принятии неотложных мер для обеспечения соблюдения участниками судебных процессов конституционного принципа равенства перед судом и законом», в котором, в частности, обращалось внимание на необходимость соблюдения законодательных гарантий судейской независимости должностными лицами органов власти и недопустимость заявлений относительно привлечения судей к уголовной ответственности за принимаемые ими решения, озвучиваемых в том числе и прокурорами, которым запрещены публичные высказывания сомнений в правосудности судебных решений вне процедуры их обжалования, предусмотренной процессуальным законодательством (предписания положений статьи 3 Закона Украины «О прокуратуре» и статьи 17 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров). Тогда же высший орган судейского самоуправления рекомендовал собраниям судей всех судов Украины изучить и обсудить вопрос соблюдения участниками уголовных процессов требований статьи 129 Конституции Украины относительно равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом и поддержания публичного обвинения в суде прокурором. Соответствующие обобщения и выводы судейским коллективам нужно было направить в Совет судей Украины до 14 сентября с.г.