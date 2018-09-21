Сегодня 21 сентября 2018 года, 13:54

Россия намерена «вынужденно» выйти из Совета Европы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что у России «созревает» решение о выходе из Совета Европы, пишет Pravo.ru.

«Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне», — заявила г-жа Матвиенко во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье (цитата по «Ведомостям»).

По словам спикера Совфеда, такая мера будет носить вынужденный характер: Россия уже несколько лет ведет переговоры о восстановлении в правах российской делегации в ПАСЕ, но безуспешно.

Если Совет Европы с этим смирится, если для него не ценно участие Российской Федерации, значит, так тому и быть. Дальше затягивать эту паузу бессмысленно.

Ряд решений ПАСЕ, в том числе выборы судей ЕСПЧ, комиссара Совета Европы, нелегитимен без участия России, уверена Матвиенко. Она добавила, что оценивает ситуацию в ПАСЕ как критическую и противоречащую «принципу парламентаризма».

В начале 2015 года Россия приостановила членство в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после того, как ее делегация была лишена права голоса в связи с присоединением Крыма. В то же время именно ПАСЕ выбирает судей ЕСПЧ, в связи с этим российская сторона осенью 2017 года задумалась о приостановлении членства в Страсбургском суде и прекращении его финансирования.