Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 сентября 2018 года, 13:54

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Россия намерена «вынужденно» выйти из Совета Европы

21 сентября 2018 года Источник:Pravo.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что у России «созревает» решение о выходе из Совета Европы, пишет Pravo.ru.

«Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне», — заявила г-жа Матвиенко во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье (цитата по «Ведомостям»).

По словам спикера Совфеда, такая мера будет носить вынужденный характер: Россия уже несколько лет ведет переговоры о восстановлении в правах российской делегации в ПАСЕ, но безуспешно.

Если Совет Европы с этим смирится, если для него не ценно участие Российской Федерации, значит, так тому и быть. Дальше затягивать эту паузу бессмысленно.

Ряд решений ПАСЕ, в том числе выборы судей ЕСПЧ, комиссара Совета Европы, нелегитимен без участия России, уверена Матвиенко. Она добавила, что оценивает ситуацию в ПАСЕ как критическую и противоречащую «принципу парламентаризма».

В начале 2015 года Россия приостановила членство в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после того, как ее делегация была лишена права голоса в связи с присоединением Крыма. В то же время именно ПАСЕ выбирает судей ЕСПЧ, в связи с этим российская сторона осенью 2017 года задумалась о приостановлении членства в Страсбургском суде и прекращении его финансирования.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 38 (1082) от 18/09/18 Свежий номер

Комплаенс

№ 38 (1082)
Государство и юристы

Девятой вал

Отрасли практики

Алиментарный механизм

Тема номера:

Ролевой прием

Частная практика

Дальний свет

Архив голосованийVox Populi

Какой ваш любимый вид спорта?

Плавание в законах

Забег по судам

Вольная борьба с коррупцией

Перетягивание клиента

Спорт здесь неуместен

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Legal Golf Cup 2018

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом