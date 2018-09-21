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«ПриватБанк» заблокировал более 1,5 тыс. счетов наркоторговцев — FinClub

«ПриватБанк» заблокировал уже более 1,5 тыс. счетов лиц, причастных к наркоторговле, в рамках социального проекта #СтопНаркотик, передает FinClub.

Как сообщили в банке, основная цель проекта — сохранение жизни клиентов и искоренение отрицательного денежного трафика из оборота банка. Специалисты применяют современные методы, позволяющие с высокой точностью распознавать сомнительные операции, связанные с наркотрафиком.

В рамках проекта соответствующие госорганы направили в банк сотни запросов относительно клиентских счетов, которые уже заблокированы нами по статьям продажи и распространения наркотиков. Такое сотрудничество подтверждает необходимость проекта в государственной программе борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ.

Проект демонстрирует адекватность применяемых сценариев алгоритма поиска «негативных» клиентов, ведь в банке работают онлайн-модели выявления наркотрафика, которые позволяют практически сразу заблокировать движение средств от наркоманов к наркоторговцу.

Отмечается, что осенью в Украине появился новый канал распространения наркотиков. Торговцы зельем начали использовать удобную технологию QR-кодов. Стикеры расклеивают везде: на деревьях, досках объявлений, стенах, банкоматах «ПриватБанка». Ежедневно инкассаторы и IT-специалисты снимают десятки таких наклеек. Примечательно, что наибольшая активность наркоторговцев наблюдается в густонаселенных спальных микрорайонах.

«ПриватБанк» указывает: банковское оборудование оформлено исключительно в брендовых цветах. Любые другие стикеры не имеют никакого отношения к финучреждению. А код для снятия наличных без карты — электронный, он расположен непосредственно на экране банкомата. Если клиент отсканирует «чужой» QR-код, то получит ссылку на противозаконный сайт с наркотическим товаром. Банк призывает быть бдительными и не подвергать себя и свои гаджеты опасности.

«Вместе с тем просим сообщать сотрудникам ближайшего отделения (карта) о банкоматах, на которых встречаются подобные наклейки», — говорится в сообщении.