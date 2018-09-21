Сегодня 21 сентября 2018 года, 13:53

Sanofi выплатит свыше 25 млн долларов США для урегулирования дела о взятках

Французская фармацевтическая компания Sanofi согласилась с требованием Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) о выплате 25,2 млн долларов США по делу о даче взяток на Ближнем Востоке в период с 2006 до 2015 года, пишет издание Pharma.net.ua.

В заявлении компании говорится также о согласии на двухлетний период самостоятельного предоставления сведений об эффективности системы усиленного внутреннего контроля и о выполнении программы противодействия взяточничеству и коррупции.

Несмотря на согласие произвести указанные выплаты и на раскрытие обстоятельств проведенного SEC расследования, в Sanofi не признали факта противоправных действий.

SEC раскрыла информацию о том, что расследование коснулось коммерческих предприятий Sanofi в Казахстане и на Ближнем Востоке. Из заявления Комиссии можно сделать вывод о том, что дочерние компании Sanofi производили незаконные платежи с целью «продавливания» клиентов.

Предполагаемые «откаты» удалось проследить через внутренние бухгалтерские документы компании, в которых такие выплаты были зашифрованы как «марципаны». Эти выплаты производились для увеличения выписки препаратов Sanofi.

«Sanofi наладила систему «откатов», чтобы выигрывать государственные контракты, а также чтобы продукцию французской компании чаще прописывали в рецептах», — говорится в заявлении комиссии.

Взяточничество, связанное с продажей фармацевтической продукции, остается серьезной проблемой, несмотря на многочисленные профилактические меры, считает представитель комиссии Чарльз Кейн.

«Все это показывает, что необходимо провести еще большую работу для устранения конкретных рисков, связанных с фармацевтической промышленностью», — добавил он.