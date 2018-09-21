Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 сентября 2018 года, 12:11

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ГПУ: виновные в сокрытии факта участия в АТО Т.Тумгоева будут наказаны

21 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел встречу с командиром 8-го батальона УДА Андреем Гергертом «Червнем» и командиром батальона имени Шейха Мансура Муслимом Чеберлоевским. Поводом для встречи стала экстрадиция ингуша Тимура Тумгоева в Российскую Федерацию. Генпрокурор изложил аргументы и позицию ГПУ в данном вопросе. Об этом сообщает сайт ГПУ.

Юрий Луценко еще раз подчеркнул, что придерживается позиции, что ни один иностранный гражданин, сражающийся на украинской стороне против российских оккупантов и сепаратистов на Донбассе, не может быть выдан России.

Генпрокурор заверил, что по факту экстрадиции Т.Тумгоева будет открыто уголовное производство, в ходе которого Генеральная инспекция Генпрокуратуры совместно с ГСУ СБУ проведет всестороннее и объективное расследование возможных правонарушений со стороны работников ГПУ, СБУ, МВД и ГМСУ.

«Если в результате расследования будет установлено, что Т.Тумгоев защищал Украину на Донбассе, то тот, кто знал и скрыл этот факт при экстрадиционной проверке, должен быть наказан в рамках уголовного производства», — отметил Юрий Луценко.

Генеральный прокурор также отметил, что будет инициировать совместное совещание с министром внутренних дел по обсуждению вопроса о предоставлении Государственной миграционной службой Украины по упрощенной процедуре вида на жительство иностранцам, которые защищают независимость Украины и занимаются волонтерством на востоке страны.

20 сентября 2018 года в ЕРДР были внесены сведения об открытии уголовного производства по части 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины относительно проверки обстоятельств экстрадиции Т.Тумгоева в РФ и возможного наличия в действиях должностных лиц ГПУ, СБУ, МВД и ГМСУ признаков служебной халатности.

В настоящее время следствие продолжается, по его результатам будет принято решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 38 (1082) от 18/09/18 Свежий номер

Комплаенс

№ 38 (1082)
Государство и юристы

Девятой вал

Отрасли практики

Алиментарный механизм

Тема номера:

Ролевой прием

Частная практика

Дальний свет

Архив голосованийVox Populi

Какой ваш любимый вид спорта?

Плавание в законах

Забег по судам

Вольная борьба с коррупцией

Перетягивание клиента

Спорт здесь неуместен

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

ЮФ Aequo объявляет о проведении 2 октября дискуссии FinTech: Evolution of Financial Services

Legal Golf Cup 2018

Астерс виступає національним юридичним радником України у спорі з Росією щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США

Швейцарский Фонд «Сокращение рисков» приглашает к сотрудничеству юридические компании для защиты экологических прав

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом