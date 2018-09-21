Сегодня 21 сентября 2018 года, 12:11

ГПУ: виновные в сокрытии факта участия в АТО Т.Тумгоева будут наказаны

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел встречу с командиром 8-го батальона УДА Андреем Гергертом «Червнем» и командиром батальона имени Шейха Мансура Муслимом Чеберлоевским. Поводом для встречи стала экстрадиция ингуша Тимура Тумгоева в Российскую Федерацию. Генпрокурор изложил аргументы и позицию ГПУ в данном вопросе. Об этом сообщает сайт ГПУ.

Юрий Луценко еще раз подчеркнул, что придерживается позиции, что ни один иностранный гражданин, сражающийся на украинской стороне против российских оккупантов и сепаратистов на Донбассе, не может быть выдан России.

Генпрокурор заверил, что по факту экстрадиции Т.Тумгоева будет открыто уголовное производство, в ходе которого Генеральная инспекция Генпрокуратуры совместно с ГСУ СБУ проведет всестороннее и объективное расследование возможных правонарушений со стороны работников ГПУ, СБУ, МВД и ГМСУ.

«Если в результате расследования будет установлено, что Т.Тумгоев защищал Украину на Донбассе, то тот, кто знал и скрыл этот факт при экстрадиционной проверке, должен быть наказан в рамках уголовного производства», — отметил Юрий Луценко.

Генеральный прокурор также отметил, что будет инициировать совместное совещание с министром внутренних дел по обсуждению вопроса о предоставлении Государственной миграционной службой Украины по упрощенной процедуре вида на жительство иностранцам, которые защищают независимость Украины и занимаются волонтерством на востоке страны.

20 сентября 2018 года в ЕРДР были внесены сведения об открытии уголовного производства по части 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины относительно проверки обстоятельств экстрадиции Т.Тумгоева в РФ и возможного наличия в действиях должностных лиц ГПУ, СБУ, МВД и ГМСУ признаков служебной халатности.

В настоящее время следствие продолжается, по его результатам будет принято решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.