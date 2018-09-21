он же e-mail

Сегодня 21 сентября 2018 года, 12:11

Парламент избрал новый состав ЦИК: одно место остается вакантным

Верховная Рада назначила в Центральную избирательную комиссию 14 новых членов.

Голосование проходило за каждого кандидата отдельно.

Новыми членами ЦИК стали:

1. Алла Басалаева, «Возрождение» (поддержали 280 нардепов),

2. Наталья Бернацкая (до замужества Севастьянова), НФ (307 «за»),

3. Михаил Вербенский, БПП (286 «за»),

4. Андрей Евстигнеев, «Батькивщина» (309 «за»),

5. Ирина Ефремова, НФ (307 «за»),

6. Ольга Желтова, БПП (305 «за»),

7. Олег Конопольский, БПП (288 «за»),

8. Светлана Кустова, БПП (306 «за»),

9. Ольга Лотюк, БПП (296 «за»),

10. Виталий Плукар, БПП (302 «за»),

11. Евгений Радченко, «Самопомощь» (289 «за»),

12. Татьяна Слипачук, «Воля народа» (317 «за»),

13. Леонтий Шипилов, НФ (308 «за»),

14. Татьяна Юзькова, «Радикальная партия Ляшко» (307 «за»),

На своих должностях остались избранная в апреле 2014 по квоте «Свободы» Екатерина Махницкая (срок полномочий истекает в 2021 году), Олег Диденко, избиравшийся по квоте партии «УДАР» (срок полномочий истекает в 2021 году).

По словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, вакантное место после обновления состава ЦИК, будет квотой «Оппозиционного блока».

По словам спикера ВР Андрея Парубия, на следующем пленарном заседании парламент рассмотрит еще два процедурных решения о прекращении депутатских полномочий Ирины Ефремовой и Татьяны Юзьковой, избранных в состав ЦИК.

Как сообщалось, 18 сентября с.г. Верховная Рада увеличила количество членов Центральной избирательной комиссии с 15-ти до 17 человек.

Ранее шли длительные споры относительно кандидатов на должности членов ЦИК, которую давно следует обновить.

В комитете было 13 вакантных мест, а кандидатур предложили 14.

Поэтому увеличение состава ЦИК должно было упростить переговоры политсил о новом составе.

Но 18 сентября 2018 года аппарат Верховной Рады зарегистрировал два проекта постановлений об отклонении голосования за закон №9090 об увеличении количества членов ЦИК. «Оппозиционный блок» заявил, что пойдет в КС из-за закона об увеличении количества членов ЦИК. 19 сентября с.г., несмотря на скандал в Раде, спикер Андрей Парубий подписал закон о ЦИК и передал Президенту. 20 сентября с.г. Верховная Рада уволила 13 из 15 членов Центральной избирательной комиссии.