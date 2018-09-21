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INTEGRITES объединяется с АК «Правочин»

21 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

INTEGRITES сообщает об объединении с адвокатской компанией «Правочин» с 20 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте INTEGRITES.

Это является логическим продолжением стратегии INTEGRITES по укреплению и расширению практик, в частности, одной из ключевых — разрешения споров.

Опыт АК «Правочин» в судебной практике, несомненно, станет весомым дополнением уже признанных на рынке практик трансграничных споров, международного арбитража, уголовного права, коммерческой медиации и налоговых споров INTEGRITES, что поможет фирме закрепить звание лидера.

INTEGRITES с присоединением компании «Правочин» значительно укрепит индустриальную экспертизу, в частности, в авиации и тяжелой промышленности, а клиенты получат еще более качественные услуги.

Основатель АК «Правочин» Александр Онищенко присоединяется к INTEGRITES вместе со своей командой и будет развивать практику разрешения национальных судебных споров в роли партнера.

Алексей Фелив, управляющий партнер INTEGRITES: «Наша цель и главный приоритет — постоянное повышение качества и удовлетворение потребностей клиентов. Поэтому объединение с «Правочином» является последовательным воплощением стратегии фирмы в разрезе глубокой специализации практик. Я уверен, что многолетний опыт новой команды станет существенным преимуществом нашей практики разрешения споров и поможет достичь поставленной цели».

Александр Онищенко: «Тренд глобализации на юридическом рынке Украины не является случайным, поскольку клиент становится все более требовательным и желает получать качественные услуги у лучших. Убежден, что рынок проходит период активной трансформации под новые потребности клиентов, которые в условиях жестокой конкуренции требуют особого внимания и мониторинга. Верю, что в INTEGRITES мы сможем реализовать более сложные и комплексные проекты, отвечающие профессиональным качествам и глубине экспертизы адвокатов АО «Правочин».

Обе фирмы будут работать под брендом INTEGRITES, которая сейчас объединяет 17 партнеров и восемь советников.

INTEGRITES — юридическая фирма с офисами в Украине, России, Казахстане и представительствами в Великобритании, Нидерландах и Германии.

АК «Правочин» — юридическая фирма, основанная в 2004 году, которая предоставляет высококвалифицированную правовую экспертизу и имеет эффективное представительство в судах по всей территории Украины.

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