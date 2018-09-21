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Парламентарии назначили двух судей КСУ по квоте Верховной Рады

21 сентября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Парламентарии назначили двух судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады — ими стали Ирина Завгородняя и Олег Первомайский.

За соответствующее решение проголосовали 232 народных депутата.

Перед этим выступил председатель Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, который отметил, что всего Конституционный Суд состоит из 18 судей, шесть из которых назначаются по квоте парламента.

Он добавил, что уже четыре года парламент не мог принять решение о назначении еще двух кандидатов по своей квоте, чтобы КСУ смог работать полноценно.

По словам г-на Князевича, на должности судей КСУ претендовали четыре кандидата, которых выдвинули фракции.

В частности, от Блока Петра Порошенко — судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Ирина Завгородняя и преподаватель юридического факультета КНУ им.Т.Шевченко Наталья Якимчук.

От фракции «Народный фронт» — доцент кафедры гражданского права КНУ им.Т.Шевченко Олег Первомайский и от фракции «Батькивщина» — судья Верховного Суда Украины Николай Короткевич.

В финал вышли г-жа Завгородняя и г-н Первомайский, набравшие 223 и 238 голосов соответственно.

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АДВОКАТЕССА 21 сентября 2018 года 10:28 #

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