Сегодня 21 сентября 2018 года, 10:28

Парламент поддержал идею Президента доработать законопроект о неприкосновенности

Верховная Рада Украины поддержала президентский проект постановления о дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов. Об этом сообщает «УП», передает NewsOne.

274 народных депутата проголосовали за соответствующий проект постановления №7203/П1.

Всего было внесено два постановления, которые касались снятия депутатской неприкосновенности. Одно инициировал Президент Украины, второе — депутаты. В связи с тем, что оба проекта очень похожи, комитет предложил поддержать только один из них.

Большее количество голосов было отдано за президентский проект, депутатский проект получил всего 213 «за». При объявлении результатов голосования Андреем Парубием, спикером Верховной Рады Украины, в зале начался шум.

«Вы сейчас завалите голосование», — кричал Юрий Левченко. На крики Парубий не обратил внимания и объявил перерыв до 16.00.

На данный момент установлены сроки подачи предложений и поправок к законопроекту. Они будут приниматься до 19 октября 2018 года включительно.

Комитеты по регламенту, по бюджету, по предотвращению и противодействию коррупции, по европейской интеграции должны проработать предложения и поправки к законопроекту и предоставить выводы комитету по правовой политике и правосудию до 7 ноября 2018 года.

В свою очередь, профильный комитет обязан проработать все поправки и передать депутатам соответствующие документы до 21 ноября 2018 года.

Законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции (относительно неприкосновенности народных депутатов) должны рассмотреть не ранее чем через семь дней после предоставления народным депутатам соответствующих выводов комитетов Верховной Рады.