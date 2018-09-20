20 сентября 2018 года Окружной административный суд города Киева завершил рассмотрение дела по иску Борислава Розенблатта к Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) о признании противоправными действий ответчиков по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий, нарушающих гарантии депутатской неприкосновенности истца.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Рассмотрение дела в Окружном административном суде города Киева длилось почти год. За время рассмотрения дела производство по нему закрывалось на основании соответствующего постановления суда первой инстанции, принятого в связи с тем, что суд пришел к выводу, что рассмотрение должно осуществляться общим судом в порядке уголовного судопроизводства. Однако, такое решение было частично отменено постановлением суда апелляционной инстанции, которой также было решено направить данное дело, в части требований, для продолжения рассмотрения в Окружной административный суд города Киева.
Соответственно, рассмотрение дела осуществляется в рамках, определенных постановлением Киевского апелляционного административного суда.
Судом было установлено, что ответчиками безосновательно совершались действия по осуществлению уголовного преследования Борислава Розенблатта за пределами соответствующего уголовного производства и без соблюдения законодательных требований о необходимости обеспечения депутатской неприкосновенности, то есть без получения согласия Верховной Рады Украины на привлечение истца к уголовной ответственности, что, помимо прочего привело к противоправного вмешательства в личную и семейную жизнь Розенблатта.
Суд, по результатам рассмотрения дела, удовлетворил иск Борислава Розенблатта, признав противоправными действия ответчика и обязав их соблюдать требования действующего законодательства.
«Стоит заметить, что предоставленные и исследованные судом доказательства, содержащие информацию, которая охраняется Законом Украины «О государственной тайне», не позволяют суду публиковать мотивировочную часть судебного решения», – говорится в сообщении.
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