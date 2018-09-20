Сегодня 20 сентября 2018 года, 15:41

ГФС и эксперты отметили повышение уровня налоговой культуры у налогоплательщиков и сотрудников контролирующего органа

Спикеры подчеркнули, что необходимо следить за изменениями международного уровня

Сегодня в Киеве в конференц-зале Государственной фискальной службы Украины проходит Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС», организованный изданием ГФС Украины «Вестник. Официально о налогах». В фокусе внимания участников — трансфертное ценообразование и алгоритмы проверки отчетности, различные аспекты налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость. Открывая мероприятие, Наталия Рубан, директор департамента аудита ГФС Украины, отметила, что наибольшее количество вопросов у налогоплательщиков по-прежнему возникает в сфере ТЦО. В то же время, по ее словам, по итогам кампании декларирования за 2017 год стало намного меньше нарушений именно в части своевременности подачи отчетных документов и полноты их заполнения.

В свою очередь Инна Якушко, директор Департамента аудита Главного управления ГФС в г. Киеве, добавила, что такие статистические данные свидетельствуют о повышении налоговой культуры как у налогоплательщиков, так и у представителей налоговых органов.

Более того, в Киеве 98% налоговых обязательств уплачены добровольно, а в остальные 2% входят доначисления после проведения проверок.

Ярослав Романчук, адвокат, управляющий партнер EUCON Юридическая группа, уверен, что украинским налогоплательщикам следует более активно идти на диалог с налоговыми органами, поскольку есть большие шансы, что их позиция будет услышана. В подтверждение этой позиции он сообщил об увеличении случаев досудебного урегулирования за последний год.

Переходя непосредственно к теме первой сессии, Николай Мишин, начальник отдела проверок ТЦО Департамента аудита ГФС Украины, рассказал о новеллах, практике и проверках, проведенных в 2018 году.

В частности, по его словам, сфера ТЦО в последние пять лет стала лидером законодательных изменений, и сегодня налогоплательщикам в первую очередь следует учитывать изменения, которые вступили в силу в 2017 году.

«Самый главный контроль, который проводит налоговый орган, — это контроль за операциями со связанными лицами. В Налоговом кодексе Украины предусмотрена возможность самостоятельно признавать контрагентов связанными лицами», — обратил внимание спикер. Более подробно он остановился на нововведениях 2018 года в этой сфере.

В числе положительных для налогоплательщиков изменений, начавших действовать в текущем году, спикер назвал возможность самостоятельной корректировки до 1 октября без начисления штрафных санкций.

В свою очередь Ярослав Романчук отметил, что сегодня следует акцентировать внимание не только на украинском налоговом законодательстве — следует тщательно изучать и изменения на международном уровне. В частности, он напомнил, что в мае с.г. вступила в силу Директива Европейского Союза, которой предусмотрена обязанность налоговых консультантов подавать в налоговые органы рекомендации и схемы налогового планирования, которое они предоставляли клиенту.

Об изменениях в процедуре предварительного согласования ценообразования и порядке уведомления о заключении фьючерсных и форвардных контрактов рассказала Ирина Сиволап, начальник отдела взаимодействия по вопросам ТЦО Управления администрирования налогов и сборов Департамента налогов и сборов с юридических лиц ГФС Украины. Эксперт обратила внимание, что уведомление о заключении контракта должно быть подано исключительно в электронной форме и относительно каждого контракта отдельно.

Рассказывая о договорах о предварительном согласовании ценообразования по контролируемым операциям, эксперт напомнила, что в июле с.г. вступил в силу обновленный порядок, регламентирующий эту процедуру. В то же время она отметила, что налогоплательщик среди прочего обязан подать документацию по ТЦО за предыдущий отчетный период относительно операций, которые регулируются договором.

Следующий доклад сессии был посвящен обоснованию уровня цен в операциях импорта товара от нерезидента. Об этом на практическом примере участникам рассказала Лариса Врублевская, аудитор, партнер EUCON Юридическая группа. В частности, эксперт детально представила алгоритм анализа этого процесса. Среди основных пунктов г-жа Врублевская выделила предварительный функциональный анализ контролируемых операций, по итогам которого осуществляется выбор исследуемой стороны. В этом процессе проводится анализ применения метода к каждой из сторон контролируемой операции и уже в соответствии с выбранным методом проверяется и выбирается показатель рентабельности.