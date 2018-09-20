Антимонопольный комитет Украины проводит опрос по делу о масштабной концентрации в сфере киноиндустрии, сообщает сайт регулятора.
12 сентября 2018 года распоряжением государственного уполномоченного начато рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения компанией The Walt Disney Company (г.Бербанк, штат Калифорния, США) опосредованного контроля над компанией Twenty-First Century Fox, Inc. (г.Нью-Йорк, США).
Концентрация происходит на рынках:
- производства и поставки фильмов для показа в кинотеатрах;
- поставки/лицензирования аудиовизуальной продукции для телевидения и систем домашних развлечений;
- управления и оптовых поставок телеканалов.
Смежными рынками являются рынки дистрибуции и демонстрации фильмов.
Участники концентрации поставляют фильмы исключительно своим украинским эксклюзивным дистрибьюторам, а именно: компания The Walt Disney Company — ООО «Би энд Эйч Классик Филмз» (B&H Classic Films LLC), а компания Twenty-First Century Fox, Inc. — ООО «Юкрейниан Фильм Дистрибьюшн» (Ukrainian Film Distribution LLC).
АМКУ просит присылать свои замечания и предложения по концентрации и оценке ее влияния на указанные рынки на электронный адрес: concentrations@amcu.gov.ua до 10 октября 2018 года.
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