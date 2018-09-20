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Сегодня 20 сентября 2018 года, 19:06

АМКУ проводит опрос в связи с приобретением компанией The Walt Disney Company контроля над 21st Century Fox

Антимонопольный комитет Украины проводит опрос по делу о масштабной концентрации в сфере киноиндустрии, сообщает сайт регулятора.

12 сентября 2018 года распоряжением государственного уполномоченного начато рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения компанией The Walt Disney Company (г.Бербанк, штат Калифорния, США) опосредованного контроля над компанией Twenty-First Century Fox, Inc. (г.Нью-Йорк, США).

Концентрация происходит на рынках:

- производства и поставки фильмов для показа в кинотеатрах;

- поставки/лицензирования аудиовизуальной продукции для телевидения и систем домашних развлечений;

- управления и оптовых поставок телеканалов.

Смежными рынками являются рынки дистрибуции и демонстрации фильмов.

Участники концентрации поставляют фильмы исключительно своим украинским эксклюзивным дистрибьюторам, а именно: компания The Walt Disney Company — ООО «Би энд Эйч Классик Филмз» (B&H Classic Films LLC), а компания Twenty-First Century Fox, Inc. — ООО «Юкрейниан Фильм Дистрибьюшн» (Ukrainian Film Distribution LLC).

АМКУ просит присылать свои замечания и предложения по концентрации и оценке ее влияния на указанные рынки на электронный адрес: concentrations@amcu.gov.ua до 10 октября 2018 года.